W Lublinie chcą pamiętać. Miasto bierze się za konserwację mogił i pomników

Renowacja miejsc pamięci narodowej i grobów wojennych w Lublinie wkracza w końcową fazę. Prace konserwacyjne i naprawcze realizowane są na zabytkowych nekropoliach oraz przy pomnikach, które upamiętniają żołnierzy poległych w różnych okresach historycznych. Renowacja objęła m.in. groby Nieznanych Żołnierzy na cmentarzu przy ul. Głuskiej, Mogiłę Ułanów oraz drewniany krzyż na Mogile Legionistów. W najbliższym czasie konserwacja obejmie także pomnik „Zaporczyków” na placu Zamkowym.

– Zbliżający się 1 listopada to czas, gdy szczególną uwagę przykładamy do miejsc pochówku naszych bliskich. To także dobry moment, by zadbać o estetykę całych nekropolii, wykonać prace konserwatorskie i porządkowe przy pomnikach oraz na cmentarzach wojennych, tak aby zachować pamięć o minionych pokoleniach – mówi Janusz Semeniuk, zastępca dyrektora Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin.