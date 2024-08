Wielki Brat patrzy. Czy Lublin potrzebuje więcej monitoringu?

Na brak monitoringu w mieście lub też jego niewystarczający zasięg w wielu miejscach miasta zwracają uwagę miejscy radni – zarówno ci z klubu prezydenta Krzysztofa Żuka jak i z opozycji, z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Problem ten dotyka także działające w Lublinie instytucje kulturalne. Zmaga się z nim między innymi muzeum działające w Bramie Krakowskiej.

Miejska radna z klubu prezydenta, Monika Kwiatkowska, zwróciła uwagę na niewystarczający monitoring okolic Szkoły Podstawowej nr 38 w Lublinie im. H. Sienkiweicza. Z kolei radny klubu PiS Marcin Jakóbczyk zwraca uwagę na brak monitoringu w okolicach Centrum Spotkania Kultur.

– Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyłączenie Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza nr 38 w Lublinie do monitoringu miejskiego. Prośba moja podyktowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w obiekcie szkoły oraz na jej terenie. Szkoła posiada przestarzały , niewystarczający monitoring wizyjny. Stan techniczny kamer, nie spełnia wymogów jakości, a ilość jest zdecydowanie za mała aby zapewnić bezpieczeństwo uczniów, pracowników oraz mienie szkoły – napisała w swojej interpelacji do prezydenta miasta Kwiatkowska.

Podobnymi argumentami swoją interpelację poparł Jakóbczyk.

Nie tylko radni

Z podobnymi problemami zmagają się także instytucje kultury. Nie wszystkie miejsca w mieście są bowiem w zasięgu oczu „wielkiego brata”. Taka sytuacja ma miejsce na przykład w Bramie Krakowskiej gdzie funkcjonuje muzeum.

– Nie ma ani jednej kamery. Ani ci, którzy wchodzą do bramy na Stare Miasto, ani ci, którzy wychodzą ze Starego Miasta nie są monitorowani. Jest to duży błąd, dlatego, że tam oprócz tego, że dochodzi do dewastacji Bramy Krakowskiej, to jeszcze przy okazji tam urzędują bezdomni i też niszczą tą bramę. Tak nie może być – mówi w rozmowie z nami kustosz Muzeum Historii Miasta Lublina w Bramie Krakowskiej, Magdalena Piwowarska.