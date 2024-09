Wielkie ściganie na wyciągnięcie ręki w Lublinie

Mieszkańcy bolid zespołu Visa Cash App RB, który pojawił się w przy ul. Krężnickiej 1C oglądać mogli od ubiegłego piątku. Mimo tego, że pogoda w weekend nie dopisywała, to chętnych do zobaczenia wyścigówki nie brakowało. Ci lublinianie, którzy nie zdążyli jeszcze tego zrobić będą mogli to zrobić do środy 18 września.

Pojazd znajduje się obecnie na końcówce trasy objazdowej po całej Polsce. Po niemal tygodniowym pobycie w stolicy województwa lubelskiego wyruszy do kolejnych dwóch lokalizacji. Kolejnym przystankiem będzie Paszczyna, a „wycieczka” zakończy się 30 września w Białce Tatrzańskiej.

Nie jest to pierwszy raz kiedy bolid zespołu Formuły 1 znalazł się w naszym regionie. Wszystko za sprawą sponsorowania przez Orlen ekip w tym sporcie, w poprzednich latach bolidem, który gościł w województwie lubelskim był samochód innej ekipy. Wcześniej bowiem krajowy producent paliw sponsorował zespół Alfa Romeo.