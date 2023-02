Wybory do rad dzielnic w Lublinie. W niektórych okręgach chętnych brak

0 A A

Głosowania nie będzie trzeba przeprowadzać m.in. w obwodzie obejmującym ścisłe centrum Lublina. Zgłosiło się tu dokładnie tylu chętnych, ilu potrzeba radnych. Taka sytuacja ma miejsce w sumie w 20 obwodach (fot. Archiwum)

Tylko w połowie obwodów do głosowania w wyborach do lubelskich rad dzielnic kandydatów jest więcej, niż mandatów do wzięcia. W części z nich wydłużono czas na rejestrację. Wiadomo już, w których okręgach nie będzie potrzeby przeprowadzania wyborów.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować