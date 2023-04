Wybory Miss Polski 2023. Siedem kandydatek pochodzi z Lubelszczyzny. Zdjęcia

Spośród pięknych kobiet, które walczą o koronę miss jest kilka pochodzących z województwa lubelskiego. To głównie studentki, które chcą zrobić karierę w modelingu.

Marlena Rokicka – ma 24 lata, pochodzi z małej miejscowości pod Lublinem. Ukończyła architekturę. Obecnie pracuje w jednej z dużych firm budowlanych realizujących inwestycje w centrum Lublina. Oprócz modelingu jej pasją jest również aranżacja wnętrz. - Jestem ogromnym kibicem lubelskiej drużyny żużlowej Platinum Motor Lublin, gdzie jestem jedną z podprowadzających zawodników. W zeszłym roku dzięki kibicom żużlowym udało mi się zdobyć tytuł Vice Miss Startu PGE Ekstraligi – mówi nam Marlena.

Aleksandra Rudzka – ma 20 lat, mieszka w Lublinie. Studiuje dietetykę na Uniwersytecie Medycznym. – Moim głównym zainteresowaniem jest sport, dlatego jestem również trenerem personalnym. Pod koniec ubiegłego roku rozpoczęłam swoją przygodę z modelingiem, na początku jako modelka makijażowa. Na swoim koncie mam występ w teledysku Smolastego – wspomina Ola.

Karolina Gorbaniuk – ma 25 lat, mieszka w Lublinie. Studiuje podyplomowo kosmetologię i robi doktorat ze stomatologii na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. - W konkursie Miss Polski wzięłam udział dlatego, aby budować swoją pewność siebie i pracować nad akceptacją swojego ciała – mówi Karolina.

Patrycja Jarocka ­­– ma 19 lat, pochodzi z Białej Podlaskiej. Studiuje socjologię w Warszawie. Od wielu lat pasjonuje się modelingiem. – To moja siostra i znajoma fotografka pokazały mi świat mody, w którym jest zakochana – wspomina Patrycja.

Jest laureatką tureckiego konkursu Foto Models of Crystal Admiral Hotels. W 2021 roku została także laureatką w konkursie GTS w Tunezji. W marcu tego roku otrzymała tytuł II Vicemiss Warszawy. To właśnie dało jej awans do ćwierćfinału Miss Polski.

W finale zobaczymy także: Patrycję Rzepkę z Puław, Paulinę Mikołajczuk z Terespola oraz Julię Lachowską ze Strzyżowa w powiecie hrubieszowskim.

Konkurs Miss Polski to ogólnopolski festiwal piękności organizowany od 1990 roku. Wywodzi się z regionalnych konkursów wyboru miss. Data tegorocznego finału nie jest jeszcze podana.