Zatańczyli poloneza aż miło! Studniówka ZS Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie

W hotelu Focus Premium odbyła się studniówka ZSChiPS. Po usłyszeniu magicznych słów "Poloneza czas zacząć" uczniowie ruszyli do tańca, a potem już była zabawa do białego rana.

Były kwiaty, wzruszenia i piękne kreacje. To ostatnie chwile spokoju przed maturalnymi powtórkami.

Do matury zostało 106 dni. Pierwszy egzamin maturalny odbędzie się w poniedziałek 5 maja i uczniowie zmierzą się z językiem polskim. Egzaminy potrwają do 24 maja (z wyjątkiem 10 i 11 oraz 17 i 18 maja). Uczniowie przystąpią do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego, dwóch ustnych: język polski i obcy oraz przynajmniej jednego egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym. Egzaminy ustne odbedą się w terminie od 9 do 24 maja.

Na razie nie ma co myśleć o "Lalce", "Weselu" czy wzorze na deltę. Zobaczcie jak na swoim balu studniówkowym bawili się uczniowie Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie.