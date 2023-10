Zwiedzanie Lublina ze smartfonem. Najpierw trzeba pokonać 207 schodków

– To aplikacja webowa, sieciowa. Po zeskanowaniu kodu QR przenosimy się na stronę internetową i już możemy z niej korzystać, by wirtualnie zwiedzać miasto. Na ten moment mamy zdigitalizowanych 20 obiektów w Lublinie z pełnym opisem, a łącznie oznaczonych jest ponad 30 obiektów – mówi Bartosz Niewiadomski, prezes Stowarzyszenia Anthill, które stoi za projektem i dodaje, że planowany jest rozwój aplikacji o kolejne obiekty.

Turyści korzystając z aplikacji mogą wybrać cztery przygotowane szlaki, ale mogą też sami skonfigurować sobie trasę zwiedzania.

– Wieża Trynitarska staje się dobrym obiektem do rozpoczęcia wycieczki po Lublinie. Możemy wszystko najpierw zobaczyć z góry, a następnie wyznaczyć sobie obiekty, które nas interesują i stąd wyruszyć, by poznawać miasto – dodaje Niewiadomski.

Wieża Trynitarska i mieszczące się w niej Muzeum Archidiecezji Lubelskiej będą udostępnione do zwiedzania na pewno do końca października, a jeśli warunki pogodowe będą sprzyjające to sezon potrwa nieco dłużej.

O projekcie

“Lublin, Wieża Trynitarska – przestrzeń nieznana II” to kontynuacja wcześniejszego projektu cyfryzacji Wieży Trynitarskiej w Lublinie. W ramach zadania przygotowanego przez Stowarzyszenia Anthill opracowano i zdigitalizowano legendy lubelskie, prezentowane na ekranie multimedialnym oraz na stronie internetowej Anthill oraz Muzeum Wieży Trynitarskiej. Projekt kosztował 100 tys. złotych.