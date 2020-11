Szkoła przechodzi do domów. Będzie bezpieczniej? Tak. Łatwiej? Nie

Nauka na błędach

– Tamten rok szkolny to było pójście na żywioł. Nic nie działało dobrze. Nauczyciele i uczniowie uczyli się zdalnej pracy na własnych błędach. Było bardzo trudno, ale wszyscy wyciągnęli lekcje z tego trudnego czasu – uważa Iza Fuglewicz, mama dwojga uczniów szkoły podstawowej z Lublina. – Teraz to wszystko funkcjonuje już znacznie lepiej. Dla mnie najważniejsze jest to, że nauczyciele nie korzystają już z wielu platform spotkań zdalnych. Wszystko dzieje się w jednym miejscu i zgodnie z normalnym planem lekcji. Nie jesteśmy już zaskakiwani mailami po godzinie 23, że jakaś lekcja zacznie się o 8 rano. Dzięki temu dzieci mogą same organizować swój dzień nauki i nie jesteśmy im już w tym potrzebni.

– W tamtym roku, zwłaszcza w pierwszych tygodniach zdalnego nauczania, nauczyciele nie działali wspólnie, przez co dzieci pracowały od świtu do nocy, żeby wyrobić się z odrobieniem wszystkich zadanych prac. Teraz to wygląda inaczej – opowiada lekarz ze szpitala przy ul. Jaczewskiego w Lublinie, a prywatnie ojciec trójki uczących się dzieci. – Teraz wszystkie prace domowe i klasówki są wpisywane do dziennika elektronicznego i nauczyciele różnych przedmiotów mają do tego wgląd. Dzieci nie są obciążone nadmiernie zadaniami. Mogą pracować same. Dzięki temu po powrocie do domu mogę odpocząć, a nie angażować się w pomaganie im. Oczywiście niektóre kwestie, zwłaszcza z matematyki, muszę im wytłumaczyć, ale nie jest to już dla mnie tak bardzo absorbujące jak poprzednio. Właściwie nic już nie odbiega od tego, co dzieje się w moim domu, gdy dzieci normalnie chodziły do szkoły.

W szkole było fajniej

Częściowo zadowoleni są też sami uczniowie.

– Nauka przebiega normalnie. Nie dzieje się nic złego – podsumowuje uczeń III Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie. – Jedyne, na co możemy narzekać, to to, że w szkole było jednak fajniej. Coś się działo na przerwach. Chodziliśmy gdzieś razem po lekcjach. Mieliśmy ze sobą większy kontakt. Oczywiście jesteśmy z klasą w stałym kontakcie na naszej wewnętrznej grupie, ale to nie jest to samo.

– Najbardziej brak mi w-f i meczów piłki ręcznej – przyznaje uczeń Szkoły Podstawowej nr 34 w Lublinie. – Szkoda biegania po korytarzach. Ale bardzo źle nie jest. Po południu spotykam się z kilkoma kolegami na dworze. Ale trzymamy odstęp, żeby było bezpieczniej. Raczej już nie gramy w piłkę, tylko jeździmy na hulajnogach.

Egzaminy

Mniej powodów do zadowolenia mają za to uczniowie przygotowujący się do majowych egzaminów: ósmoklasiści i maturzyści. Minister edukacji i nauki zapowiedział, że to oni wrócą jako pierwsi do szkół, kiedy tylko pojawi się możliwość pracy stacjonarnej.

– Sam pomysł, by do szkół jako pierwsi wrócili uczniowie, których czekają egzaminy, jest bardzo dobry. W tamtym roku staraliśmy się w domu przygotować starszego syna do czekających go egzaminów i było to bardzo trudne. Nie mam pomysłu, jak teraz przygotować do tego samego młodszego syna, skoro przed nami jest wizja nie jednego, a dwóch semestrów nauki zdalnej – uważa pani Barbara, mama ósmoklasisty i licealisty z klasy pierwszej.

– Jestem załamana – przyznaje Maja, maturzystka z jednego z prestiżowych lubelskich ogólniaków. – Szkoła zdalnie, korepetycje zdalnie. A ja nie bardzo potrafię sama pracować. Nie wiem, jak przygotuję się do egzaminu. Chciałabym się dostać na medycynę, ale chemia nie jest moją najmocniejszą stroną. Boję się, że nie przygotowuję się na tyle dobrze, żeby dostać się na uniwersytet. Właściwie to teraz bardziej niż uczyć to siedzę i to wszystko przeżywam.

Stąd pojawiające się głosy, żeby w tym roku zrezygnować z prowadzenia egzaminów na zakończenie szkoły. Minister Przemysław Czarnek taką możliwość wykluczył, ale przyznał, że rozpoczęły się prace, podczas których określony zostanie zakres materiału potrzebny do zdania matury i napisania egzaminu ósmoklasisty. Materiał ma być adekwatny do tego, co uczniowie mogą przerobić podczas zdalnych lekcji.