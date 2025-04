Politechnika Lubelska rozpoczyna tegoroczne Dni Kultury Studenckiej. Wielki Korowód Studencki i przekazanie kluczy do miasta studentom nastąpi w piątek 9 maja na placu Litewskim przy napisie I LOVE LUBLIN. Potem przejdzie barwny korowód, którego tematem jest Kosmos. Po tym Politechnika Lubelska zaprasza na tereny zielone przy uczelni na koncerty.

29. edycja imprezy będzie wyjątkowa, zajdzie w niej także wiele zmian. Jedna z nich jest taka, że impreza od dwóch lat jest biletowana. Bilety trafiły do sprzedaży na początku marca, gdy jeszcze nie byli znani artyści, ale szybko zaczęły się wyprzedawać. Zostały już tylko bilety jednodniowe normalne w cenie 100 zł plus opłata serwisowa 7 zł.

Inną nowością jest specjalna strefa, która na Juwenaliach.

– W trakcie Juwenaliów będzie dostępna nowa strefa, która już pojawiała się na innych wydarzeniach w całej Polsce. A mianowicie jest to Silent Disco – mówi Adam Leśniak, przewodniczący samorządu studentów Politechniki Lubelskiej. – Będzie to strefa otwarta w trakcie koncertów, gdzie osoby, które będą chciały troszeczkę sobie odpocząć tłumu, będą mogły sobie przejść i w grupce znajomych pobawić się. Będą trzy kanały kanały DJ-skie, a Silent Disco będzie się kończyło razem z końcem koncertów.

Ale dużo będzie się działo też pod sceną. I warto podkreślić że to będzie duża scena na miarę imprez tj. Męskie Granie czy poznański festiwal Malta. Juwenaliowa scena będzie mieć wymiary zewnętrzne 32 m x 23 m x 12 m, a obsługiwana będzie przy wsparciu najdroższej dotychczas techniki scenicznej (światło, ekrany LED-owe i dźwięk). Podczas koncertów będzie można także coś zjeść i napić się w strefie gastro, gdzie znajdą się namioty z jedzeniem i food trucki.

Kto na tej scenie wystąpi?

Podczas środowego spotkania przedstawiono kolejnych artystów, więc line-up jest praktycznie dopięty na ostatni guzik. Ostatnią gwiazdę poznamy w przyszłym tygodniu. Teraz wiemy, że na scenie Politechniki Lubelskiej pojawią się:

PIĄTEK 9 MAJA

KęKę

Kaz Bałagane

Dżem

TBA!

Gibbs

Sobel

SOBOTA 10 MAJA

O.S.T.R.

Natalia Szroeder

Jan Rapowanie

Lady Pank

Kizo

OKI

Korowód, wielkie grillowanie i pobudka

Juwenalia to nie tylko koncerty, ale także wydarzenia towarzyszące. Dni Kultury Studenckiej rozpoczną się 9 maja o godzinie 13.45. Pod napisem I Love Lublin studenci z rąk Beaty Stepaniuk-Kuśmierzak odbiorą klucze do miasta. Trasa korowodu będzie taka sama jak w latach ubiegłych. O konkretach będziemy informować wkrótce.

– Korowód to jeden z najważniejszych elementów Juwenaliów. To moment, w którym studenci wspólnie, w radosnej atmosferze, zaprezentują swoją kreatywność przebierając się w fantazyjne stroje inspirowane przestrzenią kosmiczną. To też oficjalny początek wspólnego świętowania. W tym roku połączyliśmy siły i w korowodzie weźmie udział reprezentacja wszystkich lubelskich szkół wyższych – dodaje Leśniak.

To nie wszystko. Samorząd studentów PL zadbał także o wydarzenia towarzyszące i tym sposobem w programie znajdzie się także: „Wielkie Grillowanie” (11 kwietnia), „Juwe na Sportowo” (14 kwietnia), „Flanki” (29 kwietnia) i „Wielka Pobudka” (10 maja).

Bezpieczeństwo ponad wszystko

Organizatorzy nauczeni doświadczeniem z poprzednich lat wprowadzają zmiany w organizacji imprezy. Przewidziano dodatkowe wejście dla uczestników od ulicy Wapiennej, a podczas każdego dnia imprezy teren będzie ochraniać 208 pracowników. Zapewniona zostanie opieka medyczna (łącznie 7 punktów medycznych i patrol). Działać też będą punkty informacyjne, w których uczestnicy wymienią karnet na opaskę, umożliwiającą swobodne poruszanie się po terenie imprezy.

– Nasza bileteria daje możliwość wysłania drogą mailową informacji dla osób, które zakupiły bilety, więc też osoby, które już mają bilety mailowo dostaną taką pigułkę, gdzie dokładnie są wejścia i wyjścia oraz najważniejsze informacje – dodaje Leśniak.

Impreza stara się wpisywać w zasady ekologii, więc na miejscu będą dostępne wielorazowe kubki na napoje oraz sztućce. To także po to, by po koncertach okolice Politechniki nie były zasypywane tonami śmieci.

Jak co roku, planowane są też dodatkowe połączenia autobusowe i trolejbusowe, aby uczestnicy Juwenaliów mogli bezpiecznie wrócić do swoich domów po zakończeniu imprezy.