Biała Podlaska. Narkotyki nie trafią na rynek. Amfetamina i marihuana znaleziona w kurtce 48-latka

Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych przejdzie ulicami Lublina

Ulicami Lublina przez Lubelski Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wszystko po to by upamiętnić bohaterów z naszego regionu. Co jeszcze znalazło się w tegorocznym programie?