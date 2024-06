Ogromne zniszczenia w regionie po silnych burzach

Interwencje strażaków to głównie wyjazdy do połamanych drzew i oberwanych gałęzi, bo było to aż 195 interwencji, jednak zdarzały się również uszkodzone dachy, czy zalane ulice i piwnice.

Do prawdopodobnie najpoważniejszego zdarzenia doszło w powiecie zamojskim. Na zalewie Rudka w Zwierzyńcu podczas nawałnicy wywróciły się cztery kajaki z siedmioma osobami. Natomiast na dwójkę kajakarzy płynących Wieprzem spadł konar drzewa. Jedna z kobiet wyniku tego zdarzenia miała mocno poobijaną nogę.

W powiecie lubelskim najwięcej zdarzeń było na terenie gminy Bychawa. W miejscowości Zaraszów Kolonia doszło do uszkodzenia 6 dachów. Na szczęście obyło się bez osób poszkodowanych.

Najtrudniej w regionie mieli strażacy z Chełma. Obsłużyli oni 107 zdarzeń. Ponownie większość dotyczyła połamanych drzew. Jednak tutaj również doszło do uszkodzenia kilkunastu budynków. Część z nich strażacy zabezpieczali doraźnie, aby jechać do kolejnych zdarzeń.

