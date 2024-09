Plaga nietrzeźwych kierowców na drogach województwa

O tym zdarzeniu policja powiadomiona została wczoraj po godzinie 22. Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce ustalili, że kierowca samochodu marki Kia, 55-letni mieszkaniec gminy Krynice stracił panowanie nad pojazdem, a następnie zjechał na pobocze drogi i uderzył w słup energetyczny. Policyjne badanie alkomatem wykazało, że kierujący był nietrzeźwy. Za swój występek wkrótce odpowiadać będzie przed sądem.

Wczoraj rano z kolei zamojska policja przekazała informację o dwóch innych pijanych kierowcach.

– Zatrzymany do kontroli drogowej przez policjantów z Miączyna 44-latek kierował Mercedesem mając w organizmie ponad 3 promile. Nietrzeźwa była również zatrzymana do kontroli drogowej przez zamojską drogówkę kierująca Volkswagenem. 25-latka nie miała również uprawnień do kierowania pojazdami, a w obszarze zabudowanym przekroczyła prędkość o 57 km/h – przekazała aspirant sztabowy Dorota Krukowska – Bubiło z komendy w Zamościu.