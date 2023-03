Tragedia na stacji kolejowej. Na wagonie towarowym znaleziono zwłoki

Port Lotniczy Lublin szykuje się do letnich lotów

Definitywne pożegnanie z lotami do Eindhoven i inauguracja nowej trasy do Mediolanu Bergamo. Port Lotniczy Lublin szykuje się do sezonu lato 2023. Z końcem kwietnia do rozkładów wróci połączenie do Warszawy, ale prawdopodobnie rejsy będą wykonywane rzadziej niż do tej pory.