Lubelskie: Uwaga na śliskie chodniki i oblodzone ulice. Ostrzeżenie IMGW

Jedno ostrzeżenie dotyczy powiatów: bialskiego, biłgorajskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, krasnostawskiego, lubartowskiego, lubelskiego, łęczyńskiego, łukowskiego, parczewskiego, radzyńskiego, świdnickiego, tomaszowskiego, włodawskiego i zamojskiego oraz miast: Białej Podlaskiej, Chełma, Lublina i Zamościa. Na tym obszarze będzie obowiązywać do godz. 18.

Natomiast w czterech powiatach - kraśnickim, opolskim, puławskim i ryckim - nawet dłużej, bo do godz. 22.

- Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -1 st. C, temperatura minimalna przy gruncie około -2 st. C. W pierwszej połowie dnia nastąpi przejściowy wzrost temperatury powietrza do 1 st. C. Prognozowany spadek temperatury, powodujący zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników, wystąpi w godzinach popołudniowych - podaje IMGW.

Synoptycy Instytutu przewidują, że w ciągu dnia w Lublinie temperatura będzie się utrzymywać nieznacznie powyżej "zera". Od godz. 14 będzie jednak sukcesywnie spadać, a w nocy dojdzie do -5 st. C.