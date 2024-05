Zmarł na ławce przed galerią handlową

Do zdarzenia doszło 6 maja na terenie zielonym przy ul. Kujawskiego w Puławach. Na zakupy w galerii wybrała się kobieta, której towarzyszył 43-letni puławianin. Mężczyzna postanowił zaczekać na nią na pobliskim skwerze. Gdy wróciła, jej znajomy już nie żył. Zmarł siedząc na jednej z ławek. Na miejsce świadkowie wezwali policję. Prokuratura Rejonowa w Puławach zdecydowała o przeprowadzeniu sekcji, która ma odpowiedzieć na pytanie o przyczynę zgonu denata. Jego ciało trafiło do Zakładu Medycyny Sądowej w Lublinie. Z informacji, do których dotarliśmy wynika, że najpewniej nie doszło do tzw. udziału osób trzecich.