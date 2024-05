Matura 2024 wystartowała. Dzisiaj język polski

Do matury przystępuje w tym roku 4300 absolwentów i absolwentek lubelskich szkół ponadpodstawowych.

W lubelskich liceach ogólnokształcących i technikach do egzaminu przystąpi 4348 uczennic i uczniów, w tym 3612 ze szkół prowadzonych przez Lublin oraz 736 ze szkół prowadzonych przez inne podmioty.

Do matury przystąpi również 132 słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, uczniowie liceum ogólnokształcącego specjalnego i technikum specjalnego łącznie 18 osób oraz 29 uczniów szkół branżowych II stopnia.

- Myślę, że pójdzie mi dobrze. Obstawiam, że będzie coś o subiektywizmie. Nie uczyłem się specjalnie długo - mówi Mikołaj, maturzysta z Zespołu Szkół nr 1 w Lublinie.

- Godzinę przed zaczął się większy stres. Z języka polskiego uczyłem się najmniej, ale uważam, że jestem dobrze przygotowany. Mam nadzieję, że będzie "Lalka" i "Przedwiośnie" - zaznacza Szymon z tej samej szkoły.

Takie samo twierdzą Marcelina i Patrycja z V Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie obstawiają, że na maturze zastaną zadania związane z „Lalką” i „Przedwiośniem”, z powodu 100-lecia wydania książki.

Dziś odbywa się egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym, jutro z matematyki, a w czwartek uczennice i uczniowie zmierzą się z językiem obcym. Egzamin maturalny zostanie przeprowadzony od 7 do 24 maja, w tym: część pisemna – od 7 do 24 maja oraz część ustna – od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja.