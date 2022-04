W Puławach uchodźcy z Ukrainy dłużej będą jeździć bezpłatnie autobusami

Pierwsza uchwała prawo do bezpłatnej komunikacji publicznej w Puławach oraz gminach ościennych korzystających z usług MZK, została przyjęta na początku marca.

Miała obowiązywać do końca maja. Władze Puław proponują radnym jej przedłużenie o trzy miesiące: do końca sierpnia. Decyzja zostanie podjęta podczas sesji w miniony czwartek. Warunkiem uprawniającym do 100 procentowej ulgi pozostaje paszport lub inny dokument potwierdzający przekroczenie granicy po 23 lutego. Miejski Zakład Komunikacji obsługuje: • Puławy • Kazimierz Dolny • Janowiec • Końskowolę • Żyrzyn • Kurów • gminę wiejską Puławy • Dęblin.