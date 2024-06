Park Wodny otwarty. Ceny biletów i godziny otwarcia, czyli drożej i krócej

Prawie 44 tysiące osób w zeszłym sezonie odwiedziło Park Wodny zarządzany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach. W tym roku może być podobnie, bo to jedna z nielicznych wodnych atrakcji w całym powiecie.

Podczas upalnych weekendów, liczba korzystających z akwarparku jest tak wysoka, że jego klienci zastawiają samochodami parkingi oraz wszystkie osiedlowe ulice w promieniu kilkuset metrów od bram ośrodka. Z obiektu w sezonie korzystają zarówno puławianie, jak i przyjezdni z okolicznych gmin.

Na wszystkich czeka 50-metrowy basenem, zjeżdżalnia, jacuzzi, masażery, leżaki, a także dość duży zielony teren osłonięty wysokimi drzewami.

Nowy sezon przy Hauke-Bosaka rozpoczął się w poniedziałek. Jak informują pracownicy MOSiR-u obiekt co najmniej do końca lipca pozostanie otwarty siedem dni w tygodniu w godzinach 10-19, a więc nieco krócej, niż w zeszłym roku.

Nowością są również ceny wejściówek, które po raz pierwszy będą inne dla puławian oraz gości spoza miasta. Puławianie po-siadający kartę mieszkańca za bilet normalny zapłacą 27 zł, a osoby bez karty równe 30 zł. Rok temu taki sam bilet kosztował 25 zł.

Bilety ulgowe wyceniono natomiast na odpowiednio 18 i 20 zł (wzrost z 14 zł). Tyle samo zapłacą osoby, które zakupią nor-malne wejściówki po godz. 15. W przypadku ulgowych kupowanych po tej godzinie ich cena wyniesie 14 lub 15 zł. MOSiR oferuje również możliwość rezerwacji toru na basenie 50-metrowym.

Koszt jednej godziny to 140 zł bez względu na miejsce zamieszkania. Puławski obiekt akceptuje karty multisport, fitsport i fit-profit.

Co zrobić, żeby założyć kartę mieszkańca?

Należy wejść na stronę karta.pulawy.eu i postępować zgodnie z instrukcjami. System wymaga rejestracji, czyli podania danych osobowych,w tym adresu i numeru pesel, a także wysłania kolorowego zdjęcia na jasnym tle. Jeśli wszystko się zgadza, urzędnicy wniosek zaakceptują, aktywując kartę. Ta może mieć formę elektroniczną jako aplikacja na telefon, lub fizyczną, plastikową. Kartę warto wyrobić, bo oprócz zniżek do Parku Wodnego, oferuje również kilka innych, w tym do Domu Chemika, czy Muzeum Czartoryskich.