Co zrobić w Radzyniu za 30 tys. zł? Mieszkańcy mogą kliknąć

Do dyspozycji będzie 30 tys. zł. Propozycje można składać do 23 maja. - Czy to promil? Może. Ale dla wielu ludzi to szansa, żeby coś zmienić w swoim otoczeniu. Nie od razu się decyduje o milionach, najpierw trzeba obudzić aktywność, pokazać, że mieszkańcy chcą i potrafią działać. A kiedy to się uda – będą i większe kwoty, i większe decyzje- tłumaczy burmistrz Jakub Jakubowski.

Miasto zleciło przygotowanie systemu do obsługi BO firmie Mediapark z Olsztyna, która do tej pory swoje rozwiązanie wdrożyła już w 500 miejscach, w tym w większych polskich miasta. Radzyń nie ujawnił kwoty tej usługi, ale inne samorządy płaciły ok. 7 tys. zł.

Powstała już strona radzyn.budzetobywatelski.pl za pośrednictwem której wypełnia się formularz z wnioskiem. A może go zgłosić nawet 11-latek. Do tego jeszcze poparcie 14 osób. – Samo zgłoszenie nie jest trudne i nie zajmuje dużo czasu- zachęca Jakubowski. I podpowiada, co mogą proponować mieszkańcy. – Może zamontowanie ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych, a może nasadzenia krzewów lub kwiatów, albo organizacja koncertu.

Wnioski oceniać będzie komisja. 17 czerwca będzie podana lista projektów, na które będzie można głosować do 27 czerwca. Z kolei realizacja przypadnie na drugą połowę wakacji.

Ten mechanizm zaangażowania obywateli w mieście już istniał. Pierwszy raz ludzie głosowali na wybrane projekty w 2017 roku. Ale w 2021 roku ówczesny burmistrz Jerzy Rębek (PiS) z pomysłu zrezygnował z uwagi na oszczędności. W 2020 roku miasto przekazało w ręce mieszkańców 100 tys. zł. Zwyciężyły wówczas projekty miejskiej biblioteki i przedszkola samorządowego.