Nazwisko nowej skarbnik padło dopiero na sesji. To żona wójta sąsiedniej gminy

Radni poznali nazwisko nowej pani skarbnik dopiero na piątkowej sesji. W projekcie uchwały było bowiem puste pole. – Od 4 miesięcy trwa nieustająca dyskusja nad wszystkim czego się dotkniemy. Wszystko budzi krytykę tych, którzy w kwietniu pożegnali się ze stanowiskami władzy w mieście. Chcieliśmy uniknąć takiej przedwczesnej dyskusji na ten temat- tłumaczył radnym Jakubowski.

Ustawa o samorządzie gminnym daje burmistrzowi prawo do odwołania i powołania skarbnika, ale za zgodą rady. I w piątek do tego doszło. Najpierw radni poparli wniosek w sprawie odwołania Anny Woźniak, która na tym stanowisku pracowała od 2015 roku. – Nie przychodziliśmy tutaj ani z białą, ani z czarną listą osób, które chcemy zatrudnić lub zwolnić. Ale dopiero teraz podejmujemy decyzję zmiany na tak ważnym stanowisku. To przywilej burmistrza, by zbudować taki zespół co do którego ma zaufanie- stwierdził na sesji Jakubowski.

Później jeszcze na swoim facebookowym profilu dokładniej opisał powody tych zmian kadrowych. – Gdy dotychczasowa pani skarbnik była na zwolnieniu lekarskim, a my musieliśmy dokonać zmiany w uchwale budżetowej, okazało się, że w zespole nie było innej osoby, która może to zrobić- tłumaczył na nagraniu burmistrz. – Nie tak to powinno wyglądać. Potrzeba zastępowalności na stanowiskach- dodał.

Nową skarbnik miasta została Anna Czyżak, prywatnie żona wójta gminy Borki. Przez ostatnie lata była główną księgową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czemiernikach. – Ma wieloletnie doświadczenie w finansach samorządowych. Potrzebuję profesjonalizmu, otwartej komunikacji i pełnej gotowości, by się spotykać, rozmawiać i wspierać wydziały urzędu- zaznaczył Jakubowski.

Na pewno nową urzędniczkę czeka ciężka praca, bo to czas dla samorządów na kreowanie przyszłorocznych budżetów.

- Zapewniam, że swoje obowiązki będę wykonywać sumiennie i rzetelnie. Liczę na współpracę- powiedziała na sesji Czyżak. Skończyła studia z bankowości oraz rachunkowości i finansów.

To kolejne zmiany w radzyńskim ratuszu. Wcześniej zmienił się sekretarz miasta. Nowego prezesa ma też Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, a dyrektora MOSiR.