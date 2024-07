Przedszkole dostaje mandaty od Straży Pożarnej. Miastu brakuje na remont

To jedno z trzech miejskich przedszkoli. Mieści się przy ul. Armii Krajowej w budynku, który ma blisko 70 lat.

– Jego stan ulega pogorszeniu, właściwie nigdy nie było tu generalnego remontu- zwraca uwagę dyrektor „jedynki” Anna Niewęgłowska. Skierowała wniosek do burmistrza Jakuba Jakubowskiego o pozyskanie środków na odnowienie placówki. Na ostatniej sesji sprawę przypomniała radna Agnieszka Kowalczyk, na co dzień pedagog z tego przedszkola.

- Już w 2012 ekspertyza techniczna wykazała zakres niezgodności z przepisami przeciwpożarowymi. Od tego czasu, po kontrolach Straży Pożarnej nakłada się na nas mandaty za niedostosowanie do tych wymogów- tłumaczy we wniosku pani dyrektor. Wymienia jeszcze, że pilnie trzeba naprawić dach, bo jest nieszczelny i dochodzi do zalewania wnętrz. – Zniszczona jest elewacja, a instalacje sanitarne i elektryczne są przestarzałe- przyznaje.

W ocenie dyrekcji, bez remontu, budynek popadnie w ruinę. – A przecież przedszkole cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony mieszkańców - dodaje Niewęgłowska. Pod jej wnioskiem podpisali się właśnie rodzice przedszkolaków.

Nowy burmistrz Jakub Jakubowski podziela troskę zarówno o dzieci, jak i o stan obiektu. Ale w tegorocznym budżecie odziedziczonym po poprzedniku Jerzym Rębku (Pis) pieniędzy na remont nie znajdzie.

– Możemy pozwolić sobie tylko na takie doraźne, potrzebne prace. Niestety nie zastałem szafy pełnej projektów. Właściwie nie mamy żadnych, ani środków by je zlecić- nie ukrywa Jakubowski. A przypomina, że od tego trzeba zacząć. – Szacunkowo wyliczamy, że za projekt i całą inwestycję trzeba będzie zapłacić od 6 do 8 mln zł- zaznacza burmistrz. Samorząd spróbuje sił w konkursach na zewnętrzne dotacje. – Ale najpierw projektowanie i zabezpieczenie wkładu własnego. Teraz musimy zaciskać pasa, by w kolejnych edycjach programów typu „Maluch Plus” wystartować- zapowiada.

Remont „jedynki” znalazł się też w miejskim programie rewitalizacji. W 2019 roku drobne remonty w przedszkolu wykonali sami pracownicy i rodzice. Były to m.in. naprawy podłogi czy odnowienie mebli.