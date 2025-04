Ostatni występ lubelskich szczypiornistek będzie jednym z najbardziej pamiętnych momentów obecnego sezonu. Lublinianki rozegrały fatalną pierwszą połowę, po której przegrywały 8:17. Fantastyczna postawa w drugiej sprawiła jednak, że PGE MKS FunFloor nie tylko odrobił straty, ale nawet zdołał wygrać.

– Pierwsza połowa nam nie wyszła, szczególnie w ataku. Myślę, że była ona wypadkiem przy pracy. Kapitalnie broniła Karolina Sarnecka, której długo nie potrafiliśmy pokonać. W przerwie powiedzieliśmy sobie, że zagramy rozważnie w ataku i krok po kroku zaczęliśmy odrabiać straty. Znam swój zespół i cały czas wierzyłem w powodzenie, chociaż rzeczywiście rzadko zdarza się odrobić tak duże straty – powiedział Paweł Tetelewski, trener PGE MKS FunFloor.

Trzy punkty wywalczone w Piotrkowie Trybunalskim stały się tym cenniejsze, że punkty stracił KPR Gminy Kobierzyce. Popularne „Kobierki” walczą z MKS FunFloor o srebrny medal mistrzostw Polski. Drużyna z Dolnego Śląska w sobotni wieczór przegrała jednak na własnym parkiecie z MKS URBIS Gniezno i obecnie do lublinianek traci już sześć punktów. Taką samą stratę do liderującego Zagłębia ma PGE MKS FunFloor. Obie ekipy jeszcze dwa razy zmierzą się w bezpośredniej konfrontacji, więc sprawa mistrzostwa Polski wciąż jest otwarta.

Aby nadal tak było, to w piątek podopieczne Pawła Tetelewskiego muszą pokonać MKS URBIS Gniezno. Zawodniczki z pierwszej stolicy Polski ostatnio zmieniły trenera – Roberta Popka zastąpił Roman Solarek. Nowy szkoleniowiec zaliczył zwycięski debiut we wspomnianym starciu z Kobierzycami. I chociaż gnieźnianki nie mają już szans na medal mistrzostw Polski, to jednak czwarte miejsce byłoby też sporym sukcesem zespołu, który aktualnie do czwartej Piotrcovii traci cztery punkty.

Mecz w Gnieźnie rozpocznie się o godz. 20. Bezpośrednią transmisję przeprowadzi platforma internetowa Emocje.tv.