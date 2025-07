Glina. Koniec zdjęć do serialu. Kiedy premiera?

Kontynuacja serialu Glina zabierze widzów na warszawskie ulice, gdzie „zabójcy” (policjanci ze stołecznego wydziału zabójstw), będą mierzyć się z przemocą i śmiercią, za zbrodniami stoją ludzkie namiętności, a teraźniejszość miesza się z przeszłością – czytamy w zapowiedzi serialu. A zobaczymy w nim ponownie bohaterów, w których wcielają się Maciej Stuhr, Jacek Braciak, Anna Cieślak oraz Agnieszka Pilaszewska. W roli jednej z nowych bohaterek – aspirant Tamary Rudnik – wystąpi Nela Maciejewska.

To aktorka młodego pokolenia, studentka 4. dyplomowego roku na Akademii Teatralnej w Warszawie, absolwentka m.in. prestiżowej Les Ateliers du Sudden w Paryżu oraz The Stella Adler Academy of Acting w Los Angeles. W Paryżu zadebiutowała na deskach teatralnych w spektaklu No Love?, po którym przyszły role w dwóch musicalach: Footlost i Frankenstein Junior. Po powrocie do Polski występowała m.in. w spektaklach Teatru Polskiego oraz radomskiego Teatru Powszechnego (Iwona, księżniczka Burgunda i Zemsta).

Kontynuacja serialu Glina powstaje jako koprodukcja SkyShowtime i Telewizji Polskiej, zrealizowana przez Apple Film. Reżyserami serialu są Władysław Pasikowski (Kroll, Psy) oraz Dariusz Jabłoński (Zasada przyjemności, Wino truskawkowe). Scenariusz także tym razem napisał Maciej Maciejewski. Autorami zdjęć są Magdalena Górka (Jack Strong czy Star Trek: Strange New Worlds) oraz Piotr Lenar (Pitbull, Kryminalni), a kompozytorem muzyki Michał Lorenc.

Premiera jeszcze w tym roku w SkyShowtime.