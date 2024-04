Brawa dla tej pani. Znalazła portfel wypchany banknotami i oddała

Do zdarzenia doszło kilka dni temu. Portfel, w którym w gotówce było ok. 7 tys. zł znalazła na ul. Poniatowskiego mieszkanka powiatu ryckiego. Nie schowała znaleziska do własnej kieszeni, ale zaniosła do komendy, bo chciała, by policjanci oddali zgubę właścicielowi. Tak też się stało.

W poniedziałek komendant inspektor Kazimierz Kula spotkał się z uczciwą kobietą i podziękował jej oficjalnie za obywatelską, wzorową i godną naśladowania postawę.

- Należy pamiętać, że każdy kto znalazł cudzą rzecz lub na przykład zabłąkane zwierzę jest zobowiązany w ciągu dwóch tygodni od dnia jej znalezienia do zawiadomienia o tym fakcie na przykład policji lub w inny możliwy sposób poszukać jej posiadacza - przypomina aspirant Łukasz Filipek z ryckiej policji.

Poszukiwać właściciela można też np. poprzez zamieszczenie ogłoszenia np. w internecie lub jakimś miejscu publicznym. W przeciwnym razie można ponieść prawne konsekwnecje przywłaszczenia.

- Nie zwracając znalezionej rzeczy dokonujemy przywłaszczenia. Jeżeli wartość tej rzeczy nie przekracza 800 zł, popełnia się wykroczenie. W sytuacji, gdy jej wartości przekracza kwotę 800 zł, grozi odpowiedzialność za popełnienie przestępstwa - dodaje asp. Filipek.