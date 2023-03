Potrzebny kierownik nowej hali sportowej w Rykach

Rycka hala to niewielki obiekt o powierzchni użytkowej ok. 2,7 tys. mkw. i trybunach, na których może zasiąść 350 osób. Poza salą gier, ulokowano w niej m.in. boiska do squasha, siłownię, salę fitness, pomieszczenia dla sędziów, trenerów, magazyn i punkt medyczny. W tym roku na wyposażenie obiektu miejski samorząd przeznaczył prawie 630 tys. zł.

Miastu potrzebna będzie taka osoba, która zajmie się zarządzaniem sportowym obiektem. W tym celu ogłoszony został konkurs na stanowisko kierownika hali.

Centrum Kultury i Sportu poszukuje niekaranej osoby z wyższym wykształceniem oraz co najmniej dwuletnim doświadczeniem w kierowaniu zespołem pracowników lub w „działalności sportowej”. Mile widziane są umiejętności menedżerskie oraz umiejętność rozwiązywania problemów.

Kandydaci będą musieli ponadto okazać uprawnienia do prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych. Zadaniem kierownika będzie m.in. planowanie, koordynacja i organizowanie imprez, udostępnianie obiektu klientom, jak również promocja sportu i zdrowego stylu życia.

Zainteresowani stanowiskiem kierownika czas na złożenie dokumentów aplikacyjnych mają do piątku, 3 marca.