Drugoligowe piłkarki z województwa lubelskiego idą na awans?

Podopieczne Krzysztofa Skomry sprawiły olbrzymią sensację i pokonały na wyjeździe Wandę Nowa Huta aż 4:0. Strzelanie w Krakowie rozpoczęła Klaudia Matyjaszczyk, która na znalezienie drogi do bramki potrzebowała jedynie 10 minut.

Przed przerwą do siatki trafiły jeszcze Julia Litwińczuk i Małgorzata Krajewska. Po zmianie stron natomiast swoje trafienie dołożyła doświadczona Katarzyna Kot.

Unia natomiast w Lublinie rozprawiła się po zaciętym spotkaniu z ROW Rybnik. Spotkanie rozpoczęło się od gola zdobytego przez Julię Gasiorowska już w czwartej minucie. ROW starał się odrobić straty, co udało się w 65 minucie dzięki Katarzynie Rozmus. Ostatnie słowo należało jednak do zawodniczek Unii, które trafiły do siatki w doliczonym czasie gry. Zrobiła to Weronika Mazur i umocniła piłkarki Unii na czele grupy południowej.

Wyniki: MKS Myszków – PTC Pabianice 5:1 * Wanda Nowa Huta – MOSiR Lubartów 0:4 * Respekt Myślenice – Czarni II Sosnowiec 1:1 * Sokół Kolbuszowa Dolna – AZS UJ II Kraków 2:2 * Unia Lublin – ROW Rybnik 2:1 * Rolnik Biedrzychowice – Dąb Zabierzów Bocheński 1:6.