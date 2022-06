Drużyna SP 16 z Lublina zagrała w finale turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”

W niedzielę i poniedziałek na stadionie Hutnika w Warszawie rozgrywany był ogólnopolski turniej finałowy. A po nim poznaliśmy osiem najlepszych ekip, które we wtorek miały okazję wystąpić na PGE Narodowym w finałowych meczach. Zawodnicy SP 16 z Lublina zagrali o pierwsze miejsce w kategorii U-12 chłopców.

Niestety, musieli uznać wyższość rywali, a to ostatnie spotkanie szybko wymknęło im się spod kontroli. Wystarczyło osiem minut, a już rywale mieli w zapasie trzy gole. Do przerwy lublinianie przegrywali za to 0:4 i już nie potrafili się podnieść. Ostatecznie ulegli przeciwnikowi 0:7. Mimo wszystko i tak mogą być dumni, bo na drodze do finału pokonali wiele drużyn, a wyłożyli się dopiero na ostatniej przeszkodzie.

– Nie ma co ukrywać, że słabo wypadliśmy w finale. Przeciwnik był mocniejszy, ale chłopaki wyszli też od pierwszego gwizdka przestraszeni i szybko dostaliśmy dwa gole. Potem było już ciężko się podnieść – mówi Tomasz Złomańczuk, który wspólnie z Jarosławem Grajperem prowadził zespół SP 16 z Lublina. Trzeba dodać, że młodzi zawodnicy uczą się w Szkole Mistrzostwa Sportowego Motoru Lublin.

Mimo wszystko i tak mają sporo powodów do radości, bo znaleźli się w gronie dwóch najlepszych ekip w swojej kategorii wiekowej. – Na pewno jesteśmy zadowoleni z turnieju, bo dojście do finału tak dużych zawodów, to naprawdę wielki sukces. Po drodze spotkaliśmy sporo fajnych ekip i potrafiliśmy się z nimi uporać. Nie wyszedł nam finał, ale tak bywa w piłce młodzieżowej. Wiadomo, że swoje zrobiła też otoczka, bo chłopaki pierwszy raz zagrali na PGE Stadionie Narodowym. Cieszymy się z tego, gdzie doszliśmy, a chłopaki wcześniej naprawdę rozegrali sporo dobrych spotkań – wyjaśnia trener Złomańczuk.

Drużyna SP 16 wystąpiła w składzie: Maksymilian Bydler (został uznany najlepszym bramkarzem zawodów), Luis Grymuza, Adam Tatara, Mateusz Sałasiński, Igor Nizioł, Marcel Bonat, Jakub Walkiewicz, Igor Brodacz, Kamil Majczak oraz Jakub Ciołek.

W niedzielę i poniedziałek na stadionie Hutnika rywalizowały także inne ekipy z naszego regionu: chłopcy z SP 2 Łęczna oraz dziewczęta z UKS Suchowicz Team i KKP Unia Lublin.