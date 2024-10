Dzisiaj mecz Polska - Portugalia. Gdzie oglądać starcie wielkich napastników? Transmisja w TV i internecie

Przypomnijmy, że Polacy wciąż występują w Dywizji A (najwyższa) i są już po dwóch pierwszych meczach grupowych. Najpierw podopieczni trenera Michała Probierza pokonali na Hampden Park reprezentację Szkocji 3:2, a następnie ulegli w gościach 0:1 Chorwacji.

Nadchodzące spotkanie z Portugalią jawi się jako pojedynek dwóch piłkarskich legend. Naprzeciw siebie staną bowiem Cristiano Ronaldo i Robert Lewandowski. Pierwszy z nich znajduje się już na „peryferiach” futbolu i gra w lidze saudyjskiej. Z kolei kapitan naszej kadry w tym sezonie bryluje w barwach FC Barcelony. Pod wodzą trenera Hansiego Flicka „Lewy” odzyskał formę jaką prezentował kiedyś pod jego okiem w Bayernie i strzela gola za golem dla Blaugrany. Z 10 golami strzelonymi w dziewięciu spotkaniach jest liderem klasyfikacji strzelców La Liga, zbliża się też do setnej bramki w rozgrywkach Ligi Mistrzów. W niedzielę ustrzelił hat-tricka w starciu z Alaves.

– Wszyscy lepiej wyglądamy na boisku, a w efekcie ja mam więcej sytuacji. W ostatnim meczu, szczególnie przy drugiej bramce, dostałem bardzo dobre podania. Widać, że gra nas cieszy – zauważył na konferencji prasowej w trakcie zgrupowania kadry Lewandowski opisując sytuację w swoim klubie.

– Zdajemy sobie przy tym sprawę, że po meczach reprezentacyjnych czekają nas kolejne ciężkie mecze, dlatego twardo stąpamy po ziemi. To dopiero początek sezonu, jeszcze niczego nie wygraliśmy – dodał kapitan reprezentacji Polski.

Sobotni mecz jest postrzegany jako pojedynek dwóch wielkich napastników – Lewandowskiego i Ronaldo. Lider naszej drużyny narodowej apeluje jednak by nie patrzeć na to spotkanie tylko przez pryzmat dwóch zawodników. – Ronaldo zapisał się w historii futbolu i tego nikt mu nie zabierze. Przez całą swoją karierę patrząc na to, gdzie on jest, starałem się zbliżyć do jego poprzeczki i czasami ją przeskoczyć. Ale to mecz całych drużyn, a Portugalia ma wielu innych wspaniałych zawodników. Z niektórymi z nich w przeszłości grałem – podkreślił 154-krotny reprezentant Polski.

– Portugalia to reprezentacja na najwyższym poziomie. Musimy zagrać na maksimum naszych możliwości. Miesiąc temu w Chorwacji pewne rzeczy w naszej drużynie nie funkcjonowały, teraz będziemy chcieli to poprawić. Na pewno nie będziemy się bać rywala i życzyłbym sobie, aby polotu w naszej ofensywie było jak najwięcej – zakończył Lewandowski.

Początek sobotniego meczu zaplanowano na godzinę 20.45. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie TVP 1 i TVP Sport. Transmisja będzie dostępna także w internecie pod adresem sport.tvp.pl.