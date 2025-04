Szkolili Amerykanie, teraz uczą Polacy. Pierwszy taki kurs dla czołgistów M1A1 Abrams

Dowódca batalionu wozów bojowych w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych ppłk Maciej Łukarski powiedział PAP, że w poniedziałek w Centrum rozpoczął się pierwszy kurs dla żołnierzy mających obsługiwać czołgi M1A1, prowadzony wyłącznie przez polskich instruktorów. Wcześniej obsługi sprzętu uczyli naszych wojskowych specjaliści z USA.

– To wiele zmienia na naszym lokalnym poziomie, czyli dla CSWL. Teraz możemy sprawdzić nasze umiejętności i to, jak przez ostatnie ponad dwa lata przygotowywaliśmy się do tego, by być pełnoprawnymi w zakresie wiedzy i umiejętności instruktorami. Realizujemy ten kurs według przygotowanego przez nas programu, przy wykorzystaniu personelu, który szkolił się wcześniej w ramach Abrams Tank Training Academy – tłumaczy ppłk Maciej Łukarski.

I podkreśla, że ten krok daje polskiemu wojsku możliwość samodzielnej kontynuacji szkoleń czołgistów. – Zmiana personelu w jednostkach wojskowych jest naturalna. Nikt nie służy na jednym stanowisku wiecznie. To wymusza zachowanie ciągłości szkoleń dla kolejnych czołgistów.

28 kwietnia 12-tygodniowy kurs rozpoczęła grupa żołnierzy z 18. Dywizji Zmechanizowanej. Szkolenia prowadzi w sumie kilkudziesięciu instruktorów z CSWL.

– Uzyskaliśmy bardzo sprawnie i szybko – bo minęły niecałe dwa lata – zdolności do szkolenia w takim samym wymiarze, na tym samym poziomie, co wcześniej w ramach Abrams Tank Academy – dodaje Łukarski.

A pytany o to, kiedy analogicznie polscy instruktorzy w pełni przejmą odpowiedzialność za szkolenie żołnierzy służących na najnowszych Abramsach M1A2 SEP v.3, ocenił, że w tej kwestii czas „nie goni” wojskowych: – Mamy zamiar w tym roku przygotować kadrę instruktorską tak, by w połowie lub pod koniec przyszłego roku - jeśli będzie taka potrzeba - być zdolnymi do samodzielnego szkolenia. Ale na razie realizujemy umowę, według której personel szkoli strona amerykańska.

Ministerstwo Obrony Narodowej w ostatnich latach dwa razy zamawiało amerykańskie czołgi Abrams. W kwietniu 2022 roku podpisano kontrakt na 250 maszyn w najnowszej wersji M1A2 SEP v.3 z terminem dostaw w latach 2025-26, a później zamówiono 116 Abramsów w starszym wariancie M1A1 FEP. Dostawy tych ostatnich zakończono pod koniec czerwca 2024 minionego roku.

Pierwsze 28 z zamówionych 250 czołgów Abrams w najnowszej wersji M1A2 SEP v.3 dotarło do Polski w styczniu. Na początku kwietnia pierwsi polscy czołgiści, w ramach szkolenia uzupełniającego, strzelali z pojazdów tego typu na poligonie w podpoznańskim Biedrusku.