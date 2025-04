Jakie modele aut z Ameryki cieszą się największą popularnością?

Wśród najchętniej wybieranych pojazdów znajdują się zarówno sportowe coupe, jak i luksusowe SUV-y oraz solidne pickupy. Sprawdź, które modele cieszą się największym zainteresowaniem i dlaczego są tak popularne.

Dlaczego auta z Ameryki są tak chętnie sprowadzane?

Rynek amerykański charakteryzuje się dużą różnorodnością pojazdów, a wiele z nich oferuje wysoki standard wyposażenia. Importowane samochody mają często bogatsze wnętrza i nowoczesne technologie, które w Europie są dostępne jedynie w droższych wersjach.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na popularność tych pojazdów jest ich cena. Nawet po uwzględnieniu kosztów transportu, cła i akcyzy, zakup auta z USA może być bardziej opłacalny niż zakup jego europejskiego odpowiednika. Wiele osób wybiera import również ze względu na możliwość nabycia unikalnych modeli, które nie są oficjalnie oferowane na Starym Kontynencie.

Modele najczęściej sprowadzane z USA

Wśród samochodów pochodzących z amerykańskiego rynku można znaleźć zarówno auta sportowe, jak i rodzinne SUV-y czy komfortowe sedany. Klienci wybierają te modele, które oferują najlepsze osiągi, wygodę i nowoczesne technologie. Oto najczęściej importowane samochody:

Ford Mustang – ikona amerykańskiej motoryzacji, ceniona za mocne silniki i charakterystyczny wygląd.

– ikona amerykańskiej motoryzacji, ceniona za mocne silniki i charakterystyczny wygląd. BMW Serii 3 – sportowy sedan, łączący elegancję z dynamicznymi osiągami.

– sportowy sedan, łączący elegancję z dynamicznymi osiągami. Dodge Challenger – klasyczny muscle car, wyróżniający się muskularną sylwetką i potężnymi jednostkami napędowymi.

– klasyczny muscle car, wyróżniający się muskularną sylwetką i potężnymi jednostkami napędowymi. Dodge Durango – przestronny SUV o muskularnym charakterze, oferujący dużą moc i dobre właściwości jezdne.

– przestronny SUV o muskularnym charakterze, oferujący dużą moc i dobre właściwości jezdne. Chrysler Pacifica – nowoczesny minivan, znany z wygodnego wnętrza i zaawansowanych rozwiązań rodzinnych.

– nowoczesny minivan, znany z wygodnego wnętrza i zaawansowanych rozwiązań rodzinnych. Jeep Cherokee – kompaktowy SUV o solidnych osiągach i terenowym zacięciu, popularny wśród kierowców ceniących wszechstronne rozwiązania.

– kompaktowy SUV o solidnych osiągach i terenowym zacięciu, popularny wśród kierowców ceniących wszechstronne rozwiązania. Ram 1500 – pełnowymiarowy pickup o wysokiej ładowności, ceniony za komfort jazdy i solidność wykonania.

– pełnowymiarowy pickup o wysokiej ładowności, ceniony za komfort jazdy i solidność wykonania. Porsche Macan – dynamiczny SUV klasy premium, łączący sportowe prowadzenie z codzienną praktycznością.

– dynamiczny SUV klasy premium, łączący sportowe prowadzenie z codzienną praktycznością. Porsche Cayenne – elegancki SUV o sportowym rodowodzie, oferujący mocne silniki i prestiżową stylistykę.

– elegancki SUV o sportowym rodowodzie, oferujący mocne silniki i prestiżową stylistykę. Jeep Grand Cherokee – luksusowy SUV o terenowych możliwościach, idealny na długie trasy i wymagające warunki drogowe.

– luksusowy SUV o terenowych możliwościach, idealny na długie trasy i wymagające warunki drogowe. Audi Q5 – popularny crossover łączący elegancję z funkcjonalnością.

– popularny crossover łączący elegancję z funkcjonalnością. Ford F-150 – wszechstronny pickup, często wybierany przez osoby poszukujące niezawodnego pojazdu użytkowego.

– wszechstronny pickup, często wybierany przez osoby poszukujące niezawodnego pojazdu użytkowego. Chrysler Grand Voyager – przestronny minivan, cieszący się uznaniem wśród rodzin potrzebujących dużego i komfortowego auta.

Co wyróżnia auta z Ameryki na tle europejskich modeli?

Jednym z najważniejszych powodów, dla których kierowcy decydują się na auta z Ameryki, jest ich bogate wyposażenie. Amerykańskie wersje często oferują dodatki, które w Europie dostępne są jedynie w najwyższych pakietach, np. skórzane tapicerki, panoramiczne dachy czy zaawansowane systemy multimedialne.

Samochody z USA wyróżniają się nie tylko wyposażeniem, ale też przejrzystą historią serwisową – dzięki raportom Carfax można łatwo sprawdzić przebieg, naprawy i ewentualne kolizje. W Stanach popularne są regularne przeglądy i częste wymiany oleju – co 8–9 tys. km lub raz do roku. Dla porównania, w Europie często stosuje się dłuższe interwały – nawet co 30 tys. km lub co dwa lata. Ten amerykański model serwisowania ma istotne znaczenie dla trwałości silnika i stanu technicznego pojazdu.

Kto najczęściej decyduje się na import aut z USA?

Samochody sprowadzane ze Stanów Zjednoczonych wybierają zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy zajmujący się handlem pojazdami.

Indywidualni nabywcy decydują się na import, gdy poszukują konkretnego modelu, który trudno znaleźć w Europie. Często są to auta sportowe, luksusowe limuzyny lub pojazdy z bogatym wyposażeniem, które w europejskich wersjach byłyby znacznie droższe.

Na import samochodów z USA decydują się głównie osoby, które chcą zaoszczędzić i jednocześnie zyskać lepiej wyposażony pojazd z jasno udokumentowaną historią. Możliwość dokładnej weryfikacji stanu auta przed zakupem oraz dostępność bogatszych wersji wyposażenia sprawiają, że amerykańskie modele cieszą się dużym zainteresowaniem wśród świadomych nabywców.

Czy warto sprowadzić samochód z USA?

Import auta ze Stanów Zjednoczonych może być korzystnym rozwiązaniem, ale wymaga odpowiedniego przygotowania i analizy wszystkich kosztów. Przed podjęciem decyzji warto sprawdzić historię pojazdu, aby upewnić się, że nie brał on udziału w poważnych kolizjach. Należy także zwrócić uwagę na stan techniczny, przebieg oraz wyposażenie, ponieważ mogą się one różnić w zależności od wersji przeznaczonej na rynek amerykański.

Warto również pamiętać o dodatkowych opłatach, takich jak cło, akcyza i transport. Mimo tych kosztów wiele osób decyduje się na import, ponieważ samochody zza oceanu często oferują więcej niż ich europejskie odpowiedniki. Dobrze dobrany model zapewni nie tylko wygodę jazdy, ale także unikalny styl i nowoczesne technologie, które wyróżniają go na tle innych pojazdów dostępnych w Europie.