Edach Budowlani Lublin grają z Orkanem Sochaczew o brązowy medal

Lublinianie rywalizować będą z aktualnym jeszcze mistrzem Polski. W obecnym sezonie sochaczewianie, podobnie jak Edach Budowlani, mieli ambitny plan występu w wielkim finale i walki o złoto. Porażki w sezonie zasadniczym sprawiły, że konieczna była weryfikacja planów.

W fazie zasadniczej Orkan i Edach Budowlani wykorzystali atut własnego boiska. W meczu w Lublinie podopieczni trenera Andrzeja Kozaka zwyciężyli 26:24, mimo że po pierwszej części przegrywali 7:14. Z kolei w rewanżu w Sochaczewie pierwsza połowa napawała optymizmem. Lubelska piętnastka prowadziła bowiem 16:0 i miała pełną kontrolę nad rywalem. Obraz gry zmienił się ostatnich 20 minutach. Sochaczewianie zagrali bardzo ofensywne rugby i szybkimi atakami pozbawili gości złudzeń. Orkan szybko odrobił straty, a w końcówce zadał decydujący cios. Miejscowi „rzutem na taśmę” położyli punkty i odebrali ekipie trenera Kozaka nadzieję na bonusa obronnego - ekipa z Lublina przegrała 19:28.

- Przygotowania do meczu z Orkanem rozpoczęliśmy już sześć tygodni temu, kiedy przegraliśmy na wyjeździe rewanż z Orkanem. Ma to dobre i złe strony. Nie odbyły się mecze ze Skrą Warszawa i z Posnanią Poznań. A więc nie jesteśmy w rytmie meczowym. Dzięki temu, że mieliśmy więcej czasu mogliśmy leczyć urazy zawodników oraz zwiększyć nacisk na sferę motoryczną - tłumaczy trener lublinian Andrzej Kozak.

Od czwartku Edach Budowlani przebywają w Garwolinie, gdzie w pobliskim Miętnem trenują przed sobotnią potyczką. - Będzie to ostatni szlif. Również wspólne przebywanie jest okazją do przygotowania psychicznego do tego spotkania. Chcemy indywidualnie pracować z zawodnikami pod względem mentalnym. To ważny aspekt gry w rugby - mówi Kozak.

Z faktu gospodarza to Orkan jest faworytem. Lublinianie wyciągnęli wnioski z porażki w rewanżu. - Jesteśmy bogatsi o doświadczenie z tamtego spotkania. Mamy też przygotowanych kilka niespodzianek. Chcemy je wykorzystać - zapowiada opiekun Edach Budowlanych.

W niedzielę zagrają rezerwy

Rezerwy Edach Budowlanych czyli Akademia Wincentego Pola Budowlani II Lublin rozegra spotkanie rewanżowe finału II ligi z Rugby Wrocław. Mecz odbędzie się w niedzielę, na boisku przy ul. Magnoliowej. Pierwszy gwizdek o godzinie 14. Wstęp wolny.

Podopieczni trenera Sebastiana Berestka będą musieli odrobić 10-punktową stratę. We Wrocławiu przegrali 24:34.