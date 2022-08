Edach Budowlani Lublin w sobotę zaczynają nowy sezon. Cel to miejsce na podium

Zbliżające się rozgrywki 2022/2023 będą dla lubelskiego klubu wyjątkowe z kilku powodów. Pierwszy to roszady kadrowe. Poza małymi wyjątkami udało się utrzymać skład z poprzedniego sezonu. Nieobecnym będzie zawodnik pierwszej linii młyna Barend Potgieter. Udało się za to zatrzymać Kuziwakwashe Kazembe.

Do drużyny wracają też zawodnicy z lubelską przeszłością, wychowankowie lub byli gracze ekipy z ul. Krasińskiego. Po kontuzji jest kapitan Piotr Wiśniewski. Na pozycji środkowego lub skrzydłowego występować będzie wychowanek Wojciech Brzezicki, który po rocznej przerwie wraca z Ogniwa Sopot.

Na wyłączność lubelskiego klubu będzie kolejny wychowanek Grzegorz Szczepański. W minionym sezonie obrońca łączył grę w Edach Budowlanych z występami w Anglii. Nową – starą twarzą będzie w pierwszej linii młyna Ukrainiec Oleksandr Novikov. Rugbysta grał w lubelskim klubie w latach 2017-2018. Do pierwszego zespołu włączeni zastali także gracze z rocznika 2004: Maksymilian Próchniak, Beniamin Tomaszewski, Michał Pasieczny i Rafał Lipnicki.

Niewielkie roszady w klubie pozwalają z nadzieją spoglądać na rozpoczynające się rozgrywki. – Potencjał drużyny został utrzymany, a nawet wzmocniony. Skoro w ubiegłym sezonie tak niewiele zabrakło nam do walki o medale, to w nadchodzących rozgrywkach możemy mieć tylko jeden cel. Sezon jest długi i wymagający, najpierw trzeba zagrać i uzyskać bardzo dobre wyniki w osiemnastu meczach i później zagrać dobre spotkanie w fazie play-off. Myślę, że jest to bardzo realne. Wiadomo, że zawsze potrzebne jest trochę szczęścia, dużo będzie też zależało od tego, jak wytrzymamy fizycznie. Ewentualne kontuzje mogą nam krzyżować plany, ale mamy to szczęście, że mamy wielu zawodników uniwersalnych, co daje nam możliwość rotowania składem i zmieniania im pozycji. Może nie zawsze są to optymalne rozwiązania, ale w ten sposób możemy reagować na pojawiające się kłopoty w drużynie – mówił podczas oficjalnej prezentacji zespołu przed nowym sezonem trener Andrzej Kozak.

Cele klubu eksponował też prezes Jacek Zalejarz: – Dzisiaj mamy dobre nastroje i życzę sobie, żebyśmy w takich samych nastrojach kończyli te rozgrywki i w czerwcu przyszłego roku grali o to, aby po zakończeniu tego meczu na szyjach zawodników zawisły medale.

Na inaugurację Edach Budowlani zmierzą się u siebie, w sobotę, o godz. 14 z Master Pharm Łódź. Kolejne mecze w roli gospodarza lublinianie rozgrywać będą już na boisku przy ul. Magnoliowej.

Dzięki współpracy z Akademią Nauk Stosowanych Wincentego Pola lubelski klub utworzył drugi zespół pod nazwą Akademia Wincentego Pola Budowlani Lublin. W sezonie 2022/2023 zgłoszony został do rozgrywek II ligi. Jego trenerami będą Sebastian Berestek (I szkoleniowiec) oraz Rafał Jadach (trener formacji ataku). Uczelnia to pierwszy partner lubelskiego klubu, rolę partnera motoryzacyjnego pełnić będzie firma Toyota Auto Park.