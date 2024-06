Najszybszy gol w historii mistrzostw Europy nie pomógł Albanii. Szybka odpowiedź Włochów

Trudno wyobrazić sobie gorszy początek spotkania niż ten ze strony Włochów. Pierwsza minuta, aut na wysokości własnego pola karnego i w ten sposób zrobiło się 0:1. Federico Dimarco fatalnie wyrzucił piłkę pod swoją bramkę, ale zawahał się też Alessandro Bastoni. Z prezentów od rywali skorzystał Nedim Bajrami, który przejął futbolówkę i huknął po krótkim rogu do bramki.

Trzeba od razu dodać, że gol padł dokładnie w… 23 sekundzie. I jak się okazuje, to najszybciej strzelona bramka w historii mistrzostw Europy.

Włosi znaleźli się w tarapatach, ale potrafili się szybko pozbierać. W 11 minucie krótko rozegrany rzut rożny, centra Lorenzo Pellegriniego i w polu karnym tym razem bardzo dobrze zachował się Bastoni, który głową doprowadził do remisu. Ciut po kwadransie było już 2:1 dla Italii. Na pewno nie była to jednak piękna akcja, bo jedni próbowali strzelać, drudzy wybijali piłkę, ale wybijali kiepsko. W końcu dopadł do niej Nicolo Barella i tuż zza szesnastki uderzył do siatki.

Jeszcze przed przerwą bardzo dobre sytuacje zmarnowali: Davide Frattesi i Gianluca Scamacca. W drugiej połowie dosłownie o centymetry spudłował Federico Chiesa. Im dalej w mecz, tym bardziej drużyna Luciano Spallettiego się jednak męczyła z niżej notowanym rywalem. W końcówce pachniało golem wyrównującym dla Albanii, ale wynik nie uległ już zmianie.

Kolejne mecze w grupie B zostaną rozegrane w środę i czwartek. Najpierw Chorwacja zmierzy się z Albanią (godz. 15). W czwartek czeka nas kolejny hit fazy grupowej: Włochy – Hiszpania (godz. 21).

Włochy – Albania 2:1 (2:1)

Bramki: Bastoni (11), Barella (16) – Bajrami (1).

Włochy: Donnarumma – Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco (83 Darmian), Jorginho, Barella (90 Folorunsho), Frattesi, Pellegrini (77 Cristante), Chiesa (77 Cambiasso), Scamacca (83 Retegui).

Albania: Strakoscha – Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj, Asllani, Ramadani, Bajrami (87 Muci), Asani (68 Hoxha), Broja (77 Manaj), Seferi (68 Laci).