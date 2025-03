Franek walczy ze śmietrelną chorobą. Można mu pomóc grając w piłkę

Niespełna siedmiomiesięczny Franek walczy z dystrofią mięśniową Duchenne’a (DMD). To śmiertelna choroba, która doprowadza do zaniku wszystkich mięśni. Do niedawna diagnoza DMD oznaczała wyrok śmierci. Jednak wraz z rozwojem medycyny pojawiła się terapia genowa, która daje szansę na ratunek. Terapia może zatrzymać chorobę, jednak jej koszty są ogromne.

Frankowi można pomóc poprzez portal siepomaga.pl klikając TUTAJ ale nie tylko.

Piątego kwietnia o godzinie 14 wszyscy studenci i pracownicy Politechniki Lubelskiej będą mieli okazję do wzięcia turnieju charytatywnym, który obędzie się na boisku sportowym. Celem wydarzenia jest zebranie funduszy na leczenie Franka. Wpisowe wynosi 100 zł od drużyny, a całkowity dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na leczenie Franka.

W Turnieju mogą wziąć udział studenci i pracowników Politechniki Lubelskiej. Zgłoszenia przyjmowane są do drugiego kwietnia. Aby zgłosić swoją drużynę, wystarczy wysłać maila na adres: a.kurys@pollub.pl lub skontaktować się telefonicznie pod numerem +48 601 369 010.

Podczas wydarzenia odbędzie się także licytacja piłki z autografami piłkarzy Ekstraligi Motoru Lublin.