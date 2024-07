Gdzie oglądać mecze Motoru Lublin w PKO Bank Polski Ekstraklasie?

Na początku rozgrywek 2024/25 nieco zmieniają się godziny rozgrywania meczów PKO Bank Polski Ekstraklasy w poszczególne dni. Podobnie jak wcześniej spotkania będą się odbywały w piątki, soboty, niedziele i poniedziałki.

Ekstraklasowy weekend tradycyjnie zaczniemy na antenach CANAL+ w piątek. Pierwszy mecz pokażemy o godz. 18:00 na CANAL+ SPORT3 i na streamingu w CANAL+ online. Drugie starcie będzie transmitowane w ramach „Superpiątku” i oprócz CANAL+ SPORT3 i CANAL+ online zostanie udostępnione na antenie CANAL+ SPORT. Soboty i niedziele z PKO Bank Polski Ekstraklasą to trzy transmisje meczów na CANAL+ SPORT3 i w serwisie streamingowym CANAL+ online o stałych godzinach: 14:45, 17:00 i 20:15.



Ten rozkład spotkań będzie obowiązywał przynajmniej do 1 września. Jest to tzw. „letnia ramówka”. Każdą kolejkę kończyć będzie poniedziałkowe starcie o godz. 19:00, które udostępnimy w CANAL+ SPORT3, CANAL+ SPORT5 i CANAL+ online.

W poszczególnych seriach gier wybrane mecze będą również pokazywane w najwyższej możliwej jakości na CANAL+ 4K. Dodatkowo niektóre mecze PKO Bank Polski Ekstraklasy pokażemy również w CANAL+ FAMILY, który niebawem zostanie przekształcony w nowy kanał – CANAL+ 360. Będzie to antena dostępna również w najtańszych pakietach satelitarnych CANAL+.

Przez cały tydzień na antenach CANAL+, serwisie streamingowym CANAL+ online i kanale YouTube CANAL+ SPORT swoje premiery będą miały programy poświęcone PKO Bank Polski Ekstraklasie: „Transferowy Młyn”, „Odprawa Przedmeczowa”, „Superpiątek”, „Wysoki Pressing”, „Ekstraklasa Po Godzinach” oraz nasze sztandarowe magazyny: „Liga+” i „Liga+ Extra”, którą jak zawsze poprowadzą Krzysztof Marciniak i Bartosz Gleń.

Wszystkie mecze Motoru Lublin w PKO Bank Polski Ekstraklasie w sezonie 2024/25 będą transmitowane na żywo w CANAL+ SPORT3 i serwisie streamingowym CANAL+ online.

Sprawdź ofertę CANAL+, gdzie zobaczysz na żywo 100% meczów PKO Bank Polski Ekstraklasy.

W październiku 2022 roku telewizja CANAL+ i Ekstraklasa SA podpisały nową umowę, na mocy której CANAL+ stał się głównym nadawcą rozgrywek PKO Bank Polski Ekstraklasy na sezony: 2023/24, 2024/25, 2025/26 i 2026/27.