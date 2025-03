GKS Górnik Łęczna pokonał UKS SMS Łódź po golu Marcjanny Zawadzkiej

W sobotę na ławce trenerskiej siedział już Artur Bożyk, który w porównaniu z Patrykiem Błaziakiem trochę pomieszał składem. I wyszło to drużynie na dobre, ponieważ Górnik wyglądał na boisku bardzo dobrze. Co najważniejsze, gospodynie zwyciężyły po trafieniu Marcjanny Zawadzkiej. Defensorka Górnika świetnie odnalazła się w polu karnym po dośrodkowaniu Klaudii Lefeld. W szesnastce łodzianek doszło do sporego zamieszania, a Zawadzka ostatecznie wepchnęła piłkę z metra do siatki rywalek.

GKS Górnik Łęczna – UKS SMS Łódź 1:0 (0:0)

Bramka: Zawadzka (79)

Górnik: Piątek – Ratajczyk, Zawadzka, Kazanowska, Skupień, Kirsch-Downs, Kłoda, Lefeld, Sikora, Tomasiak, Piętakiewicz.

SMS: Sowalska – Bałdyga, Potrykus (46, Urakova), Sokołowska, North, Kolis (75 Maciejko), Fesinger (46 Stashkova), Osajkowska, Dąbrowska (85 Kowalska), Pągowska, Filipczak (65 Majda).

Pozostałe wyniki: AP Orlen Gdańsk – Pogoń Tczew 1:1 * Śląsk Wrocław – Rekord Bielsko-Biała 1:0 * Pogoń Szczecin –Stomilanki Olsztyn 1:0 * Czarni Sosnowiec – GKS Katowice 0:5 * Skra Częstochowa – Resovia 0:3.

Katowice 15 45 51-3 Szczecin 15 36 43-14 Czarni 15 36 64-11 Górnik 15 29 32-14 Śląsk 15 28 35-21 SMS 15 20 35-21 Orlen 15 18 21-26 Rekord 15 14 13-31 Stomilanki 15 12 16-47 Tczew 15 11 11-39 Resovia 15 7 10-47 Skra 15 3 5-54

22-23 marca: SMS – Skra * Resovia – Czarni * Katowice – Szczecin * Stomilanki – Śląsk * Rekord – Orlen * Tczew – Górnik.