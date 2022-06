Tak testowali armię USA. Przyjdź na Test Coopera w Lublinie i sprawdź swoją kondycję

Test Coopera to próba wytrzymałościowa opracowana przez amerykańskiego lekarza Kennetha H. Coopera na potrzeby armii USA w 1968 roku, polegająca na 12-minutowym nieprzerwanym biegu. Służy głównie do badania sprawności fizycznej sportowców, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykonywali go także amatorzy.

Kondycję fizyczną określa się na podstawie pokonanego dystansu, w zależności od płci i wieku. Co ważne, po zakończeniu takiej próby powinniśmy czuć duże zmęczenie. Wtedy będzie dawało nam to klarowny obraz tego, w jak dobrej formie jesteśmy. Dlatego też warto zawczasu przygotować się do wzmożonego wysiłku.

Do dyspozycji uczestników wiosennego testu sprawności zostanie oddana bieżnia Stadionu Lekkoatletycznego w Lublinie (al. Piłsudskiego 22). Kolejne starty będą odbywać się co pół godziny w grupach 20-osobowych. Zapisywać się można dzisiaj od godz. 9. Pierwszy z biegów ruszy godzinę później, a ostatni o godz. 16. Natomiast w piątek zawodnicy zaczną o godz. 14, a zakończą o godz. 20.

Mile widziani są wszyscy chętni (dla niepełnoletnich wymagana jest wypełniona przez opiekuna deklaracja). Jak zachęcają organizatorzy, wszyscy, którzy wezmą udział w teście, otrzymają butelkę wody oraz pamiątkowy certyfikat, a na pierwszych 100 uczestników będą czekały tradycyjnie pamiątkowe gadżety.