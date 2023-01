Weronika Bochen nominowana w Plebiscycie Dziennika Wschodniego na Najlepszego Sportowca 2022

Co to jest glebogryzarka i do czego służy?

Każdy właściciel ogrodu marzy, aby ziemia była wystarczająco żyzna, gdyż gwarantuje to prawidłowy rozwój kwiatów, krzewów, drzewek owocowych czy warzyw. Kluczem do sukcesu jest spulchnienie gleby, polegające na nadaniu jej optymalnej wilgotności oraz struktury. Do tego celu najlepiej wykorzystać nowoczesne urządzenie mechaniczne zwane glebogryzarką, które stanowi znakomitą alternatywę dla tradycyjnego szpadla i wideł.