Sting: Miał być jeden koncert, a będą dwa

Sting, gitarzysta i wieloletni współpracownik Dominic Miller oraz perkusista Chris Maas: to ich zobaczymy podczas trasy STING 3.0. Trasa rozpoczęła się latem tego roku; teraz trwa jej północnoamerykańska część, a w 2025 wróci do Europy.

STING 3.0 prezentuje utwory nie tylko z obszernego dorobku Stinga. Jest też nowość: utwór „I Wrote Your Name (Upon My Heart)”. To dzieło koncertowego trio, a za miks odpowiada Robert Orton; czterokrotny zdobywca nagrody Grammy.

A skoro już o nagrodach Grammy mowa: były frontman The Police ma ich 17. Wraz z The Police trafił do Rock and Roll Hall of Fame i może się pochwalić ponad 100 milionami sprzedanych albumów. Sting to zresztą nie tylko kompozytor, piosenkarz i autor tekstów, ale też aktor. Ma Złotego Globa, cztery nominacje do Oscara.

Polski koncert zaplanowano na 20 października 2025 roku w Tauron Arena Kraków. A teraz – z racji bardzo dużego zaintere-sowania – organizatorzy (Live Nation) ogłosili jeszcze jeden termin: 21 października 2025, PreZero Arena Gliwice.

Sprzedaż ogólna biletów rozpocznie się w piątek, 13 grudnia, o godzinie 12 na LiveNation.pl.