Hammers Łaziska Górne – Tytani Lublin 0:6. Cenne przyłożenie

To nie był piękny mecz, ale Tytanom udało się osiągnąć założony cel. Do Łazisk Górnych lublinianie jechali po zwycięstwo, które pozwoliłoby im ukończyć sezon II ligi na 4 pozycji w swojej grupie. Udało się to dzięki akcji z drugiej kwarty, którą w polu punktowym zakończył Hubert Tażbirek. Później na boisku już królowała przede wszystkim defensywa, która skutecznie rozbijała kolejne akcje zawodników ofensywnych obu ekip. (kk)

Hammers Łaziska Górne – Tytani Lublin 0:6 (0:0, 0:6, 0:0, 0:0)

Hammers: Bodman, Biesiadecki, Gołek, Pasieka, Dwornik, Konicki, Merta, Fojcik, Sekuła, Gil, Henzel, Seweryn, Kołodziejski, Szojda, K. Błaszczyk, Szlosarek, O. Błaszczyk, Keklik, Widera, Knesz, Brol, Zając Kaczyński, Frankowski, Lanuszny, Kosmowski, Kozierowski, Duży, Merta Kostka, Kapica, Gustyn, Botor, Janik, Szczepek, Turalski, Leksza, Machulik.

Tytani: Sydoruk, Stachyra, Szady, Bujnicki, Królik, Falkowski, Kobus, Tażbirek, Burył, Solarski, Pomorski, Wertel, Piskor, Kliszcz, Berus, Krukowski, Chmielnik, Chrześcjan, Wajrak, Kowal, Dragan, Milczuk, Rewucha, Kaczmarczyk, Abramek, Kozak, Pasikowski, Michnowski, Wójtowicz, Nowakowski, Kus, Smółko, Krukowski, Kusyk, Pietrzak, Szwarc.