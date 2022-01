BSF Busko Zdrój – Luxiona AZS UMCS Lublin 0:3. Udany początek roku

Zielono-biali byli faworytem w starciu z drugoligowym zespołem z województwa świętokrzyskiego. Mecz pierwotnie miał odbyć się szóstego stycznia, ale na prośbę rywali i za zgodą lublinian został przełożony na cztery dni wcześniej. Luxiona AZS UMCS do Buska-Zdroju pojechała bez między innymi Jarosława Wójcika Macieja Ostrowskiego – Nie pojechaliśmy optymalnym składem i oczywiście w pewnym stopniu było to dla nas jakimś utrudnieniem, ale zgodziliśmy się zagrać wcześniej – mówi dyrektor sportowy Luxiony, Artur Banasik, cytowany przez klubowy portal.

Mimo osłabieni kadrowych popularne „Dziki” zaprezentowały się na parkiecie bardzo korzystnie. W dziewiątej minucie świetnej zespołowej piłkę do pustej bramki skierował Jakub Wankiewicz. Przy tej bramce duży udział miał Łukasz Mietlicki, który przed sezonem przeniósł się do ekstraklasowej, warszawskiej Legii, ale wraz z nowym rokiem zdecydował się na powrót do rodzinnego Lublina. I tuż przed przerwą precyzyjnym strzałem podwyższył prowadzenie swojej nowej-starej drużyny. – Powrót Łukasza dużo nam daje. Widać, że zespół inaczej się zachowuje, inaczej jest poukładany. Obecność tak doświadczonego gracza przekłada się na duży spokój drużyny – ocenia Banasik.

Po zmianie stron goście starali się utrzymać zerowe konto po stronie strat i duża w tym zasługa stojącego w bramce lublinian Adriana Parzyszka. Wcześniej, bo już pięć minut po wznowieniu gry wynik meczu ustalił Marcin Ostrowski.

– BSF to dobry zespół, ale wyszliśmy na parkiet i zrobiliśmy to, co sobie zaplanowaliśmy. Udało się zrealizować wszystkie założenia taktyczne, poza kilkoma błędami, ale te zawsze się zdarzają. Dobrze wyglądało wyjście spod pressingu, nad czym ostatnio właśnie pracowaliśmy. Cieszy też, że zachowaliśmy czyste konto. Wspaniały mecz rozegrał Parzyszek i w dużej mierze to właśnie jego zasługa. Wysoką wygraną na wyjeździe, w niepełnym składzie i przy zmienionym terminie należy traktować jako ogromny sukces – podsumowuje dyrektor sportowy Luxiony.

Dokończenie 1/32 finału futsalowego Pucharu Polski zaplanowano na szóstego stycznia. Wówczas Dziki poznają potencjalnych rywali w kolejnej fazie.

BSF Busko Zdrój – Luxiona AZS UMCS Lublin 0:3 (0:2)

Bramki: Wankiewicz (9), Mietlicki (20), Marcin Ostrowski (25).

Luxiona: Parzyszek, Hajkowski – Ławicki, Mietlicki , Wankiewicz, Sekrecki, Marcin Ostrowski, Szyjduk, Zdunek, Pęcka, Wojtaszek, Godyński.