Luxiona AZS UMCS Lublin – AZS UEK Kraków 2:6. Wciąż bez wygranej

Zarówno dla zielono-białych jak i beniaminka był to mecz o pierwsze zwycięstwo w lidze. Już w trzeciej minucie krakowanie wykorzystali błąd w obronie lubelskiej ekipy i strzał na bramkę zamienił Rafał Witaszek. „Dziki” próbowały odpowiedzieć, ale po zagraniu piłki ręką Cezarego Pęcaka goście po skutecznie wykonanym rzucie karnym przez Marcina Czecha podwyższyli prowadzenie.

Po zmianie stron kontaktowego gola dla Luxiony AZS UMCS zdobył Jarosław Wójcik. Potem na listę strzelców aż trzykrotnie wpisali się goście i miejscowi przegrywali już 1:5. Pięć minut przed końcem na listę strzelców wpisał się Tomasz Sekrecki, ale ostatnie słowo należało do gości, którzy jeszcze raz znaleźli drogę do siatki akademików i wygrali różnicą czterech trafień.

– To już jest kolejny mecz, kiedy przeciwnicy co strzał zdobywają bramkę, a my musimy gonić wynik. Po przerwie udało nam się zdobyć bramkę kontaktową, ale po raz kolejny nasz błąd zaważył na tym, że rywale szybko na nią odpowiedzieli. Musieliśmy postawić wszystko na jedną kartę. Zagraliśmy w pressingu i przewadze, ale przeciwnik co mógł to strzelił – podsumował mecz Paweł Porzucek, trener Luxiony AZS UMCS Lublin cytowany przez klubowy portal.

Po trzech kolejkach „Dziki” z dorobkiem jednego punktu zajmują 11 miejsce w tabeli. Za tydzień o premierową wygrana w tym sezonie powalczą w Gliwicach z tamtejszym GSF.

Luxiona AZS UMCS Lublin – AZS UEK Kraków 2:6 (0:2)

Bramki: Wójcik (26), Sekrecki (35) – Witaszyk (3), Czech (16, 32), Bukalski (27), Hady (35), Ptak (39).

Luxiona: Hajkowski, Parzyszek – Ławicki, Pęcak, Wójcik, Wankiewicz, Sekrecki, M. Szyjduk, P. Szyjduk, Zdunek, Lewandowski, Białek.

Kraków: Pruś – Pyś, Czech, Maczynski, Ptak, Bieda, Grochalski, Polak, Aksamit, Hady, Dziarmaga, Bukalski, Gubała, Witaszyk.