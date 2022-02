Luxiona AZS UMCS Lublin – GKS Ekom Invex Remedies Nowiny 6:2. Gol w dziewiątej sekundzie

Popularne „Dziki” kapitalnie weszły w mecz, bo już w dziewiątej sekundzie na listę strzelców wpisał się Tomasz Sekrecki po podaniu od Tomasza Ławickiego. Na kolejne bramki przyszło poczekać kilkanaście minut, ale jeszcze przed przerwą gospodarze zdobyli ich aż trzy. Po kwadransie gry drugiego gola zdobył Sekrecki. W 18 minucie do siatki trafił Jakub Wankiewicz, a wie minuty później miał na swoim koncie kolejne trafienie i do przerwy miejscowi prowadzili czterema bramkami.

Po zmianie stron nie mający nic do stracenia goście ruszyli do ataku i zdecydowali się na grę z lotnym bramkarzem. I w 29 minucie Kamil Jeleń dał przyjezdnym nadzieję, na poprawę rezultatu. Zapędy ekipy z Nowin błyskawicznie ostudził jednak Wankiewicz, który po przejęciu piłki uderzył sponad połowy na pustą bramkę i tym samym skompletował hat-tricka. Natomiast w 38 minucie piłkę do pustej bramki wpakował jeszcze Ławicki i zrobiło się 6:1. Natomiast w samej końcówce rozmiary porażki gości zmniejszył jeszcze Arkadiusz Lekki.

– Udało nam się zrewanżować za porażkę w pierwszym starciu w Nowinach. Mieliśmy określoną strategię na ten mecz i sprawdziła się ona w stu procentach. Wypracowaliśmy sobie zaliczkę w pierwszej połowie i chcieliśmy obronić ją po przerwie. Straciliśmy tylko dwie bramki co też jest sukcesem, bo pokazuje to, że idziemy w dobrym kierunku – mówił po meczu zawodnik Luxiony, Tomasz Ławicki cytowany przez klubowy portal.

Pomogli WOŚP

Luxiona AZS UMCS Lublin włączyła się w akację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Lublinianie na licytację wystawili możliwość rozpoczęcia meczu z zespołem z Nowin, a później dołączenia do zawodników na ławce rezerwowych na całe spotkanie. Z tej okazji skorzystał młody kibic Dzików Bernard Kaniowski.

Luxiona AZS UMCS Lublin – GKS Ekom Invex Remedies Nowiny 6:2 (4:0)

Bramki: Sekrecki (1, 15), Wankiewicz (18,20,31), Ławicki (38) – Jeleń (29), Lekki (39).

Luxiona: Parzyszek, Ławicki, Mietlicki, Wankiewicz, Sekrecki, Hajkowski, Marcin Ostrowski, Michał Ostrowski, Wójcik, Pęcak, Wojtaszek, Niegowski.