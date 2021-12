OLIMP Liga Oldbojów. Pegimek odrabia straty

Występująca w OLIMP Lidze Oldbojów w roli debiutanta ekipa Pegimeku rozkręca się. Po trzech porażkach złapała właściwy rytm. W trzech kolejnych meczach zainkasowała komplet dziewięciu punktów. Po wygranej z Sawą 4:2 i Neptunem 2:0 Rafał Leszczyński i spółka rozprawili się z KS Niedrzwica. Wynik na 5:1 ustalił powracający po dłużnej przerwie do świdnickiej „halówki” Artur Sadło.

Bardzo ciekawe widowisko stworzyły zespoły Neptuna i Perły Progres. Po dobrej pierwszej połowie prowadziła 2:0 Perła i wydawało się, że jest bardzo blisko sukcesu. W drugiej połowie drugi oddech złapała ekipa prowadzona przez Mirosława Ciesielkę. W 21 minucie do siatki trafił Leszek Gemborys, a kilkanaście sekund później Jacek Kochalski ustalił wynik na 2:2.

Wygraną odniosły Dywany Łuszczów. Najpierw w zaległym meczu 3. kolejki rozbiły Sawę aż 10:1, a pierwszoplanową rolę odegrali bracia Kamil (cztery gole) i Sebastian (dwa gole) Witkowscy. Natomiast w starciu 6. kolejki „Dywaniki” pokonały JP Team 7:3. Dwie bramki do swojego dorobku dorzucił snajper Kamil Cieśla.

W ostatnim meczu Kaladi Sport walczył z Sawą. Do 21. minuty wynik był na styku. Wicelider prowadził tylko jednym trafieniem, a to dzięki dwóm obronionym przedłużonym rzutom karnym przez Arkadiusza Rycaja. Pechowym strzelcem okazał się Giuseppe Nigro. W końcowych 90. sekundach trzy razy do siatki rywali trafił Jarosław Komarzeniec pieczętując wygraną swojej ekipy 7:3.

W 6. kolejce IBRA Ligi Open Solidarność PZL zmierzyła się z Pokoleniem J.P.II. Konsekwentnie i umiejętnie budowany przez Daniela Pydę zespół beniaminka na tle obrońców tytułu mistrzowskiego zaprezentował się bardzo dobrze. Do 17. minuty był remis 0:0. Wtedy idealną wrzutkę na pole karne efektownym strzałem głową na gola zamienił Paweł Szyjduk. Trzy minuty później zdobył drugą bramkę. Honorowe trafienie dla Pokolenia zaliczył kapitan Jakub Jaroszyński i mecz zakończył się wygraną „Solidarnych” 3:1.

Rozpędza się KS Albatros. Szymon Kobiałka i spółka najpierw rozgromili Creatio Team 8:1, a następnie w meczu zaległym z 1. kolejki pewnie pokonali Perłę Progres 8:2. Największy bramkowy wkład w zwycięstwa mieli: Michał Bujnik (cztery gole), Szymon Kobiałka i Dominik Szponar (obaj po trzy bramki). „Albatrosy” po pięciu meczach mają na koncie komplet 15 „oczek”. Natomiast drużyna Perły musiała wcześniej uznać wyższość Neo.Net przegrywając 3:8. „Internetowych” do wysokiej wygranej poprowadził Patryk Przebirowski, strzelec czterech goli. Bardzo dobrze w bramce radził sobie Dawid Wawer, który obronił dwa strzały z przedłużonych rzutów karnych. Stary rok walkowerem 0:5 zakończyli piłkarze OSP Oleśniki, którzy nie stawili się na mecz z Dywanami.

Organizatorami 23. edycji rozgrywek Powiatowej Amatorskiej Ligi Futsalu w Świdniku w sezonie 2021/2022 są: Starostwo Powiatowe, Stowarzyszenie Manufaktura Futbolu oraz I Liceum Ogólnokształcące w Świdniku. Partnerzy ligi to: IBRA, Olimp Trofea Sportowe, Hydrocentrum i OAKP Lublin. Patronat Honorowy sprawują: Starosta Świdnicki Łukasz Reszka i Prezes Lubelskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Bartnik. Patronat medialny objął Dziennik Wschodni.

Szczegółowe wyniki rozgrywek, aktualne tabele oraz wszystkie prowadzone klasyfikacje i wyniki live można śledzić na www.manufakturafutbolu.futbolowo.pl