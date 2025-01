Australian Open. Iga Świątek jeden krok od finału

Świątek była faworytką środowego spotkania i od razu pokazała to na korcie. Już w pierwszym gemie Navarro straciła serwis, bo Polka błyskawicznie ją przełamała. Potem nasza reprezentantka wygrała swój gem serwisowy i prowadziła 2:0. Następnie Amerykanka zdołała wygrać swoje podanie, ale jak się niebawem okazało to było wszystko na co było ją stać w pierwszym secie. W kolejnych Świątek poszła za ciosem i wyszła na 5:1, a w siódmym gemie pokazała, że ma nerwy ze stali. Amerykanka prowadziła przy swoim serwisie 40:0, a mimo to gem powędrował na konto naszej zawodniczki, która pierwszego seta zamknęła zwycięstwem 6:1.

W drugim secie Navarro wzięła się w garść i na początku stawiała mocny opór Polce, a nawet była bliska przełamania Świątek, z czym jednak druga rakieta świata sobie poradziła. W tym miejscu warto jednak oddać, że Świątek miała ogrom szczęścia i skorzystała z błędu sędziowskiego. Arbiter główna pojedynku nie zauważyła bowiem, jak tuż przed odbiciem Świątek piłka po tzw. „skrócie” Navarro dwukrotnie dotknęła kortu. Amerykanka nie przerwała gry, dlatego po zakończeniu wymiany – którą ostatecznie przegrała – nie mogła już poprosić o wideoweryfikację, choć powtórki dobitnie pokazały, że sędzia popełniła w tej akcji duży błąd.

Świątek wyszła na prowadzenie 3:2 i wygrała dwa kolejne gemy. Następnie zachowała należytą koncentrację i po 89 minutach zakończyła mecz w dwóch setach, a drugą partię wygrała 6:2.

W półfinale nasza reprezentantka zagra z Amerykanką Madison Keys. Spotkanie odbędzie się w czwartek po zakończeniu pierwszego z półfinałów, w którym liderka światowego rankingu Aryna Sabalenka zagra z Paulą Badorą (godz. 9.30). Należy więc przypuszczać, że Świątek na korcie pojawi się najwcześniej około godziny 11.

Ćwierćfinał Australian Open

Iga Świątek (Polska, 2) – Emma Navarro (USA, 8) 6:1, 6:2