E-sport. „Time To Win” najepsi w turnieju League of Legends

Wydarzenie organizowane było w ramach Lublin is YOUth - w tym roku Lublin pełni rolę Europejską Stolicą Młodzieży

W lubelskim turnieju e-sportowym organizowanym przez Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego WSEI oraz Liceum Ogólnokształcące Lubelskiej Akademii WSEI przy współpracy z Akademią WSEI miastem Lublin w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży w wydarzeniu wzięły cztery najlepsze drużyny, które zostały wcześniej wyłonione poprzez kwalifikacje on-line.

Pierwszy półfinał rozegrał się pomiędzy drużynami „Time to win” a „OneGameStand” gdzie pewnym zwycięstwem popisała się drużyna „Time to win”.

W drugim półfinale zameldowali się obrońcy tytułu drużyna „Go To Sleep” która po pokonaniu drużyny „Delta Szwadron Super Kul Komando Wilków Alfa” była gotowa, by walczyć o trzeciokrotne zwycięstwo turnieju organizowanego w budynku WSEI.

Po wyrównanym finale lepsza okazała się jednak drużyna „Time To Win” i to oni zdobyli główną nagrodę. – Bardzo cieszymy się, że w naszym turnieju wzięły udział drużyny z całej polski. Nasi mistrzowie pokazują jaką piękną dziedziną jest e-sport, gdyż zawodnicy tej drużyny poznali się właśnie poprzez gry komputerowe i pochodzą z takich miast jak Lublin, Warszawa, Suwałki oraz Krosno. – powiedział Jacek Kurek, nauczyciel E- sportu w Akademickim Liceum Mistrzostwa Sportowego w Lublinie. - Cieszymy się z tej wspólnej inicjatywy z Urzędem Miasta, każdy turniej pokazuje coraz to wyższy poziom zaawansowania technologicznego szczególnie widoczny w E-sporcie – dodał Emanuel Józefacki, koordynatorem ds. Sportu w Akademickim Liceum Mistrzostwa Sportowego w Lublinie.