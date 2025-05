PGE Start Lublin pokonał Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski

Spotkanie w Ostrowie Wielkopolski było w pierwszej połowie bardzo wyrównane. Początkowo inicjatywa należała do przyjezdnych, którzy jednak zaliczyli zadyszkę w drugiej kwarcie. Wówczas Stal wyszła na prowadzenie wynoszące nawet 5 pkt. Pierwsza połowa jednak jeszcze nie zdążyła się skończyć, a po przewadze nie było już śladu. Na przerwę Start schodził prowadząc 49:46.

Po zmianie stron goście dalej nadawali ton rywalizacji i zaczęli budować bardziej wyraźną przewagę. Na początku czwartej kwarty były to już dwucyfrowe rozmiary, dochodząc nawet do rekordowych 16 pkt. Końcówka meczu była już typową kosmetyką wyniku, co pozwoliło Stali przegrać jedynie 82:89.

Warto w tym spotkaniu zwrócić uwagę na Ousmane Drame, który dobrze odnalazł się w walce podkoszowej z silnymi przeciwnikami. Zdobył aż 16 pkt, grając przy tym na niezłej skuteczności. 18 pkt dla Startu rzucił Tevin Brown. Amerykanin przy okazji zaliczył cztery celne trójki. W Stali wyróżnił się natomiast Anthony Roberts, autor 11 pkt.

Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski – PGE Start Lublin 82:89 (24:26, 22:23, 19:26, 17:14)

Stal: Riley 20 (4x3), Kulig 13 (1x3), Vene 11 (1x3), Roberts 11 (1x3), Wojcik 6 oraz Egner 10 (2x3), Lambrecht 7, Czerlonko 2, Rutecki 2.

Start: Drame 16, Ramey 12, Williams 10 (2x3), Lecomte 9, Krasuski 5 (1x3) oraz Brown 18 (4x3), De Lattibeaudiere 11 (1x3), Put 8 (2x3), B. Pelczar 0.

Sędziowali: Pastusiak, Skorek i Konopacki. Widzów: 2815