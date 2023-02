W sobotę w hali Grupa Azoty Arena Puławy odbędzie się gala Strife 3

Jeden i drugi zawodnik to nie są wojownicy z pierwszych stron gazet. Organizacja Strife jest bowiem jedną z tych federacji, które dopiero pretendują do miana tej drugiej po KSW. Udało się jej jednak przyciągnąć wielkiego partnera telewizyjnego, bo gala w Puławach będzie transmitowana na żywo na antenie TVN Turbo.

Piotr Strus to doświadczony zawodnik, który w zawodowym oktagonie pojawiał się już 25 razy. Warszawianin wygrał aż 15 pojedynku, a walczył dla naprawdę poważnych federacji, na czele z KSW. Dla krajowego potentata bił się w sumie 5 razy – wygrał 2 razy, 2 razy zremisował i raz przegrał. Ostatni raz w klatce KSW pojawił się w 2014 r. Później bił się dla mniejszych federacji, a w ostatnich miesiącach na zawodowe walki decydował się już bardzo rzadko. Wystarczy wspomnieć, że w ciągu ostatnich 3 lat Strus bił się tylko 2 razy, w obu przypadkach z Rafałem Haratykiem. Jedna i druga walka zakończyła się porażką warszawianina. Teraz przed 34-latkiem okazja do rehabilitacji, bo będzie faworytem rywalizacji z Kacprem Karskim. Jego przeciwnik od blisko 6 lat nie wchodził do zawodowego oktagonu. W ogóle w swojej karierze stoczył tylko 10 pojedynków z czego aż 7 rozstrzygnął na swoją korzyść. Warto podkreślić, że w większości przypadków swoje walki kończył przed czasem. – Rzeczywiście, Kacper miał dłuższą niż ja przerwę, co sprawia, że trudno znaleźć materiały z jego walkami. Na pewno jest niewygodny. Muszę wyjść przygotowanym na 100 procent i zrobić swoją robotę. Wierzę, że na koniec to moja ręka powędruje do góry – powiedział na swoim Instagramie Piotr Strus.

Ciekawie będzie także w innych walkach. Co-Main Event to starcie Bartłomieja Kopery z Emersonem Nascimento. 30-letni łodzianin jeszcze niedawno przeżywał trudne chwile, kiedy przegrał 4 kolejne walki. Odbudował się jednak w ostatnich miesiącach i wygrał 2 kolejne pojedynki – najpierw z Romanem Kurashvilim, a później z Jesusem Ocamposem da Costą.

Gala Strife 3 rozpocznie się o godz. 18. Impreza będzie relacjonowana na antenie TVN Turbo. Początek transmisji jest zaplanowany na godz. 20.