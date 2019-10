W sobotę w Lublinie odbędzie się Bogdanka Armia Fight Night 7

To będzie wspaniały wieczór w hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli. Obiekt przy al. Zygmuntowskich na pewno wypełni się do ostatniego miejsca, bo Bogdanka Armia Fight Night 7 to impreza, na której każdy fan sportów walki powinien być obecny. W klatce pojawią się znakomici zawodnicy, którzy potrafią stworzyć efektowne pojedynki. Bilety na galę są jeszcze dostępne za pośrednictwem portalu eventim.pl, a ich ceny zaczynają się od 60 zł.

Fani MMA szczególnie czekają na pojedynek Ioannisa Palaiologosa z Piotrem Wawrzyniakiem, który jest określany jako walka wieczoru. Grek to jedna z gwiazd AFN. 32-latek w zawodowej klatce pojawiał się już 26 razy, z czego aż 16 razy wychodził z niej jako zwycięzca. Ostatnio jednak dobre walki przeplata ze słabszymi. W kwietniu w Atenach potrzebował 35 sek., aby rozbić Maksyma Sorokę. Blisko rok temu w Siedlcach jednak przegrał na punkty z Tomaszem Jakubcem. – To była bardzo dobra walka, jedna z bardziej wyrównanych w mojej karierze. Sędziowie podjęli decyzję, która nie była dla mnie zadowalająca. Do pojedynku z Wawrzyniakiem jestem dobrze przygotowany. Pozabijamy się w klatce! – zapowiada „Grecki Imperator”.

Jego rywal, Piotr Wawrzyniak to bardzo uznana postać w polskim MMA. Ma zresztą już za sobą debiut w KSW. Dla najlepszej polskiej federacji stoczył jedną walkę, którą jednak przegrał. Miało to miejsce w 2015 r. w krakowskiej Tauron Arenie, a jego pogromcą okazał się Łukasz Bienkowski. Zawodnik z Poznania wejdzie do klatki po ponad dwuletniej przerwie. – Była ona spowodowana tym, że dostałem się do armii. Musiałem poukładać sobie pewne sprawy. Palaiologos to twardy, doświadczony i wysoki zawodnik. Zapowiada się fantastyczny pojedynek – mówi Piotr Wawrzyniak.

Emocji nie zabraknie także w innych walkach. Po raz pierwszy podczas wydarzeń z cyklu Armia Fight Night zobaczymy występ przedstawiciela amerykańskiego wojska. Sierżant Alvin „Mieko” Williams, który na co dzień pracuje w żandarmerii wojskowej i dba o porządek, przestrzeganie przepisów w jednostkach. W Lublinie spróbuje utemperować głodnego zwycięstw Adriana Kurka. W rozpisce nie mogło zabraknąć miejsca dla wielkich talentów krajowej sceny wszechstylowej walki wręcz. Warto zwrócić uwagę na kolejne występy Norberta Daszkiewicza oraz debiutancki pojedynek Giorgiego Esiavy. Zawodnik Kaliny Lublin będzie bił się z Adrianem Kępą z Katowic.

Już dziś, w piątek o godz. 18 odbędzie się oficjalne ważenie zawodników w restauracji Muuucho w Lublinie. Bogdanka Armia Fight Night 7 rozpocznie się o godz. 17.30. Bezpośrednią relację z gali przeprowadzą stacje telewizyjne Polsat Sport Fight i Polsat Sport. Na tym pierwszym kanale relacja rozpocznie się o godz. 18, a na drugim o godz. 20. Impreza zakończy się około północy. (kk)

Karta główna: 84 kg: Ioannis Palaiologos (MMA 16-9-1) vs Piotr Wawrzyniak (MMA 7-4) * * 66 kg: Giorgi Esiava (MMA 1-0) vs Adrian Kępa (MMA 6-3) * 77 kg: Robert Turnquest (MMA 10-7) vs Jacek Bednorz (MMA 6-5) * 77 kg: Adrian Kurek (MMA 5-3) vs Alvin „Mieko” Williams (MMA 4-3) * 61 kg: Dawid Pasternak (MMA 8-4) vs Sylwester Miller (MMA 6-3).

Karta wstępna: 70 kg: Maciej Kierzkowski (MMA 2-2) vs Sebastian Rajewski (MMA 6-5) * 120 kg: Dominik Dąbrowski (MMA 0-0) vs Sławomir Rawiński (MMA 1-1) * 70 kg: Łukasz Bieniek (MMA 6-5) vs Norbert Daszkiewicz (MMA 1-0) * 77 kg: Arbi Nashkhoev (MMA 2-0) vs Alan Kwieciński (MMA 1-1).

Karta przedwstępna: 75 kg, K-1: Mateusz Cimochowski vs Bartłomiej Guz * 70 kg, K-1: Krystian Topczewski vs Mateusz Wójtowicz * Semi-pro MMA: Edyta Jędrzejczyk vs Magdalena Żuchowska.