Znakomity występ Karoliny Kuć w FIS Cup w Szczyrbskim Plesie

Z tej dwójki lepiej zaprezentowała się 17-latka. Kuć to jeden z większych talentów w polskich biegach narciarskich. Rok temu wspólnie z Anną Berezecką sensacyjnie sięgnęła po srebrny medal mistrzostw Polski w sprincie drużynowym. Nic więc dziwnego, że jej postawa zwróciła uwagę ekspertów. Start na Słowacji tylko potwierdził jej olbrzymie możliwości. W sobotnim sprincie Kuć zajęła 4 miejsce w kategorii seniorek. O stawce, która pojawiła się w Szczyrbskim Plesie najlepiej świadczy fakt, że imprezę wygrała Barbora Klementova. Słowaczka to dwukrotna uczestniczka Igrzysk Olimpijskich. Wprawdzie ani w Pekinie, ani w Pjongczangu nie osiągnęła wielkich sukcesów, ale już sama kwalifikacja do tej imprezy jest dużym osiągnięciem. Prawdziwym popisem Kuć był jednak niedzielny bieg na 10 km techniką dowolną. Młoda zawodniczka MULKS Grupa Oscar to na razie specjalistka od sprintów. Na niewygodnym dla siebie dystansie potrafiła jednak zająć drugie miejsce. Do zwyciężczyni, Słowaczki Tamary Molentovej, straciła ponad minutę.

W Szczyrbskim Plesie startował również Bełz. 17-latek w sprincie poradził sobie jednak dość przeciętnie i ukończył zmagania na 9 pozycji. Wygrał Piotr Sobiczewski, a pozostałe miejsca na podium zajęli Sebastian Bryja i Robert Bugara.